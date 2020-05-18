ЛГЭК: безопасность людей превыше всего

Пандемия коронавируса нового типа изменила жизнь в Липецкой области, стране и в мире в целом. Внесла она коррективы и в деятельность Липецкой городской энергетической компании.

Так, чтобы снизить риск заражения Сovid-19 большинство работников ЛГЭК перешли в режим удаленной работы либо самоизоляции. Сотрудники, которым необходимо быть на рабочих местах, перед началом работы проходят термометрию, их обеспечили средствами индивидуальной защиты. Ежедневно все рабочие помещения тщательно обрабатываются дезсредствами. В обязательном порядке регулярно проводится дезинфекция автотранспорта предприятия. Совещания проводятся только в формате видеоконференции.

- Сейчас трудно определить, когда всё это закончится. Мы действуем по ситуации, Требования Роспотребнадзора мы выполняем, потому что безопасность наших людей превыше всего, - подчеркнул генеральный директор АО «ЛГЭК» Константин Драчук.

В качестве профилактической меры борьбы с коронавирусом в компании используются и новейшие технологии. В минувшие выходные в семи зданиях ЛГЭК специалисты провели очистку помещений современным противовирусным и противогрибковым средством – холодным паром. Препарат состоит из спирта и хлоридных веществ, оседает на поверхностях, уничтожает вирусы, не попавшие до этого в зону обработки. Для человека этот «туман» не опасен, средство рекомендовано Роспотребнадзором. После обеззараживания офисы проветрили и сделали влажную уборку.



Пресс-служба АО «ЛГЭК»

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