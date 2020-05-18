Общество
52 минуты назад
В Минсельхозе не послушали губернаторов Липецкой и Белгородской областей: в Россию разрешили поставки ГМО-сои
Иначе стране грозит дефицит кормов для животных и подорожание продуктов - считают в Министерстве сельского хозяйства
Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Это следует из ответа министерства на запрос РБК.
«Михаил Мишустин до 1 января 2021 года освободил от государственной регистрации генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот, используемые для кормов животных. До этого власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил ввозить в Россию, а также выращивать на ее территории семена растений, чья генетическая программа изменена с использованием методов генной инженерии. Продукцию, полученную с применением ГМО, разрешено было ввозить, только если она прошла процедуру государственной регистрации. Теперь без госрегистрации можно ввозить соевые бобы и шрот, безопасность которых подтвердит Россельхознадзор», пишет РБК.
Постановление обеспокоило аграриев в ряде регионов. Инициировать его приостановку просил несколько российских губернаторов, в том числе глава Липецкой области Игорь Артамонов и Белгородской – Евгений Савченко.
«В Минсельхозе РБК сообщили, что рассмотрели вопрос об отмене постановления и направили свою позицию в правительство. По мнению министерства, сейчас основания для отмены или приостановления действия документа «отсутствуют». Постановление обеспечивает ввоз в Россию соевых бобов и соевого шрота, в которых испытывают потребность предприятия животноводческой отрасли, отмечают в Минсельхозе. В министерстве уверяют, что безопасность такой продукции будет подтверждаться: контроль за качеством сырья обеспечат проверки Россельхознадзора…
Авторы обращения предупредили, что такая мера несвоевременно откроет доступ крупнейшим американским корпорациям, которые контролируют производство в странах Латинской Америки и Европе, на рынок стратегически важной для российского АПК продукции. При перепроизводстве в мире соевого шрота латиноамериканские производители могут начать демпинговать. Это ставит под угрозу реализацию отечественных проектов по производству сои и может нанести ущерб продовольственной безопасности и социально-экономическому положению сельских жителей.
Влияние ГМО на организм человека и животных пока не до конца изучено, напоминают авторы письма. Они добавляют, что, по мнению ученых, ГМО-продукция может негативно влиять на человеческий организм и в том числе «способствовать снижению иммунитета».
Как аргумент, губернаторы привели в пример факт того, что, якобы в условиях пандемии коронавируса жители России могут быть менее подвержены этому заболеванию, чем жители европейских стран, где распространено употребление произведенных с помощью ГМО-продуктов, Но, как отмечает РБК, этот аргумент уже не актуален. По состоянию на субботу 16 мая число заболевших в России превысило 272 тыс. чел., больше только в США (около 1,44 млн зараженных).
В итоге, в Минсельхозе посчитали, что приостановление или отмена действия постановления создадут «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», указывают в Минсельхозе. Кроме того, в министерстве видят прямые риски повышения цен на животноводческую продукцию из-за того, что на отечественном рынке фактически сложилась монополия в поставках соевых бобов.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
«Михаил Мишустин до 1 января 2021 года освободил от государственной регистрации генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот, используемые для кормов животных. До этого власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил ввозить в Россию, а также выращивать на ее территории семена растений, чья генетическая программа изменена с использованием методов генной инженерии. Продукцию, полученную с применением ГМО, разрешено было ввозить, только если она прошла процедуру государственной регистрации. Теперь без госрегистрации можно ввозить соевые бобы и шрот, безопасность которых подтвердит Россельхознадзор», пишет РБК.
Постановление обеспокоило аграриев в ряде регионов. Инициировать его приостановку просил несколько российских губернаторов, в том числе глава Липецкой области Игорь Артамонов и Белгородской – Евгений Савченко.
«В Минсельхозе РБК сообщили, что рассмотрели вопрос об отмене постановления и направили свою позицию в правительство. По мнению министерства, сейчас основания для отмены или приостановления действия документа «отсутствуют». Постановление обеспечивает ввоз в Россию соевых бобов и соевого шрота, в которых испытывают потребность предприятия животноводческой отрасли, отмечают в Минсельхозе. В министерстве уверяют, что безопасность такой продукции будет подтверждаться: контроль за качеством сырья обеспечат проверки Россельхознадзора…
Авторы обращения предупредили, что такая мера несвоевременно откроет доступ крупнейшим американским корпорациям, которые контролируют производство в странах Латинской Америки и Европе, на рынок стратегически важной для российского АПК продукции. При перепроизводстве в мире соевого шрота латиноамериканские производители могут начать демпинговать. Это ставит под угрозу реализацию отечественных проектов по производству сои и может нанести ущерб продовольственной безопасности и социально-экономическому положению сельских жителей.
Влияние ГМО на организм человека и животных пока не до конца изучено, напоминают авторы письма. Они добавляют, что, по мнению ученых, ГМО-продукция может негативно влиять на человеческий организм и в том числе «способствовать снижению иммунитета».
Как аргумент, губернаторы привели в пример факт того, что, якобы в условиях пандемии коронавируса жители России могут быть менее подвержены этому заболеванию, чем жители европейских стран, где распространено употребление произведенных с помощью ГМО-продуктов, Но, как отмечает РБК, этот аргумент уже не актуален. По состоянию на субботу 16 мая число заболевших в России превысило 272 тыс. чел., больше только в США (около 1,44 млн зараженных).
В итоге, в Минсельхозе посчитали, что приостановление или отмена действия постановления создадут «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», указывают в Минсельхозе. Кроме того, в министерстве видят прямые риски повышения цен на животноводческую продукцию из-за того, что на отечественном рынке фактически сложилась монополия в поставках соевых бобов.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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