Город без автохамов – это фантастика?

Новые примеры вызывающей парковки в Липецке.

Сегодняшний выпуск рубрики, которую мы ведём вместе с читателями GOROD48, вновь составлен из самых отъявленных нарушителей правил парковки.

Таких, как на верхнем фото, сделанном, 3 мая в 18:00 на улице Зелеля. Пешеходам приходится обходить этого «красавца». А что будет, когда он решит тронуться в путь и создаст угрозу чьей-то жизни?





Терешковой, 12, снято 15 мая в 15.00. Жильцы жалуются, что проблематично заходить в подъезд, особенно – с тяжёлыми сумками и колясками. Неужели нельзя припарковать машину не на тротуаре?





Хорошавина, 29, фото от 7 мая в 12:31. Тротуар от таких горе-парковщиков того и гляди уже рассыплется на куски, не говоря о неудобствах, доставляемых людям.







Балмочных, 15. Формально ничего не нарушено, но почему бы не подумать о пешеходах, для которых это единственная дорога?







Меркулова, 39 а, снято ещё 10 апреля в 22:02. Одним махом и по газону проехал, и по тротуару.





Улица Интернациональная 10 марта в 10:29. Это что – соревнование, кто больше трудностей создаст пешеходам?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.