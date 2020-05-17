Общество

22 минуты назад

Город без автохамов – это фантастика?

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#Автохамы #машины #парковки
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Город без автохамов – это фантастика?

Новые примеры вызывающей парковки в Липецке.

Сегодняшний выпуск рубрики, которую мы ведём вместе с читателями GOROD48, вновь составлен из самых отъявленных нарушителей правил парковки.

Таких, как на верхнем фото, сделанном, 3 мая в 18:00 на улице Зелеля. Пешеходам приходится обходить этого «красавца». А что будет, когда он решит тронуться в путь и создаст угрозу чьей-то жизни?

Терешковой, 13.jpeg

Терешковой, 12, снято 15 мая в 15.00. Жильцы жалуются, что проблематично заходить в подъезд, особенно – с тяжёлыми сумками и колясками. Неужели нельзя припарковать машину не на тротуаре?

Хорошавина, 29.jpeg

Хорошавина, 29, фото от 7 мая в 12:31. Тротуар от таких горе-парковщиков того и гляди уже рассыплется на куски, не говоря о неудобствах, доставляемых людям.

Балмочных, 15.jpeg

Балмочных, 15. Формально ничего не нарушено, но почему бы не подумать о пешеходах, для которых это единственная дорога?

Меркулова.jpeg

Меркулова, 39 а, снято ещё 10 апреля в 22:02. Одним махом и по газону проехал, и по тротуару.

Интернациональная, 6.jpeg

Улица Интернациональная 10 марта в 10:29. Это что – соревнование, кто больше трудностей создаст пешеходам?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (7)

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Бомжацкий инохлам

1 минуту назад
В УТИЛЬ!
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Робин Гуд

2 минуты назад
А что вы так переживаете - горшок с цветком с пятого этажа решит вашу проблему
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Нет парковки ,

2 минуты назад
не должно быть машины ,Автохамам все неясно ,штрафовать по максимому ,5000 р
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Натали

2 минуты назад
Да Божечки ты мой, машинку не так поставили, печалька какая, других то проблем нет!
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Гость

2 минуты назад
Автохам, вам никто ничего не должен. Пользуйтесь платными.
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Автохам

4 минуты назад
Где бесплатные парковки?
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Юра

8 минут назад
Были бы парковочные места такого бы не было.
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