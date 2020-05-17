Война с вирусом: ученые нашли антитело, блокирующее вирус, австрийцы выстраиваются в очередь на липосакцию

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что они обнаружили антитело, которое способно полностью заблокировать коронавирус SARS-CoV-2. Центробанк Канады ожидает, что задолженность по ипотечным платежам может вырасти в стране в четыре раза. Варшавской полиции пришлось применить слезоточивый газ к участникам протестной акции предпринимателей. В двух греческих городах протестовали против сетей 5G, карантина, чипизации и прививок. В Вене бездомный «стрельнул» сигарету у прохожего и получил штраф за нарушение социальной дистанции.

По данным Роспотребнадзора, на утро 17 мая в мире зафиксированы 4 716 384 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 91 992 человека.



Погибли от коронавируса 313 498 человек, полностью вылечились – 1 818 949 человек.



США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,5 миллиона зараженных коронавирусом. Больше 270 тысяч случаев – в России, Испании, больше 220 тысяч зараженных выявили в Великобритании, Бразилии, Италии. В десятке самых пострадавших стран, где больше ста тысяч случаев заражения – Франция, Германия, Турция, Иран. К этому порогу приближается Индия, где больше 90 тысяч случаев заражения.



В России за последние сутки зафиксированы 9 709 заболевших в 85 регионах. Всего на территории страны 281 752 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 67 373 человек. 2631 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 53 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1186 случая заражения коронавирусной инфекцией, 310 человек выздоровели, 4 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 42 месте.



Калифорнийские ученые нашли антитело, которое полностью блокирует новый вирус



Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что они обнаружили антитело, которое способно полностью заблокировать коронавирус SARS-CoV-2, сообщает Fox News. Исследователи проводили скрининг миллиардов антител, одно антитело смогло полностью заблокировать заражение вирусом SARS-CoV-2 здоровых клеток. Принцип действия данного антитела заключается в том, что оно как бы «обволакивает» вирус и выводит его из организма в течение четырех суток. Испытания пока проводились в лабораторных условиях, и о массовом производстве лекарства речь еще не идет. Однако особенности, которые выявили ученые, делают антитело одним из первых кандидатов для дальнейшего тестирования и исследования.



Медики в Израиле не нашли связи между БЦЖ и иммунитетом к COVID-19



Израильские ученые не смогли подтвердить версию о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от заболевания коронавирусом, сообщает специализированное издание Journal of American Medical Association. Мнение, что именно тотальная вакцинация населения от туберкулеза сыграла свою роль, высказывали ряд исследователей, когда распространение COVID-19 в России шло сравнительно низкими темпами, а смертность была значительно ниже, чем в других странах. Для того, чтобы выявить влияние прививки на инфицирование коронавирусом, врачи сравнили показатели заражения COVID-19 у вакцинированных и невакцинированных граждан - национальная программа иммунизации в Израиле включала обязательную вакцинацию с 1955 по 1982 годы. Всего было протестировано более 72 000 человек. 3064 из них были вакцинированы, 2869 – невакцинированы, результаты сравнивались по группам. В каждой из групп ученые выявили по одному тяжелому случаю, среднее количество заразившихся оказалось примерно одинаковым. Исходя из этого ученые сделали вывод, что вакцинация от туберкулеза не защищает от коронавируса. Однако влияние этой прививки на тяжесть течения COVID-19 ученые не оценивали.



Задолженность по ипотеке в Канаде может вырасти в четыре раза по сравнению с 2009 годом



Центробанк Канады ожидает, что задолженность по ипотечным платежам может вырасти в стране почти в четыре раза по сравнению с 2009 годом, сообщает портал newsru.ca. В настоящее время уровень задолженности по ипотечным кредитам составляет чуть более 0,2 %. За последние два месяца центральный банк Канады принял ряд решений для ослабления кредитного потока, включая снижение целевой процентной ставки и запуск программы покупки облигаций. Из-за принятых мер при наихудшем сценарии, уровень задолженности по ипотечным кредитам может резко возрасти до 0,8% - это будет примерно в два раза выше её самой высокой отметки во время финансового кризиса 2009 года. Однако если бы правительство Канады ничего не предприняло, то к концу 2020 года уровень задолженности по ипотечным кредитам мог бы возрасти до 2,1%. Это означает, что каждый 50 домовладелец по крайней мере на три месяца задерживал бы свои платежи, что почти в 10 раз больше, чем до кризиса. По подсчётам банка, у каждого пятого владельца недвижимости в Канаде, в настоящее время недостаточно денег для покрытия расходов за два месяца, и почти у одной трети не хватает средств для покрытия расходов за четыре месяца.



Туристическая индустрия в Непале – на грани выживания



Индустрия туризма в Непале оказалась близка к краху. В 2020 году Непал готовился принять более двух миллионов иностранных туристов, но пандемия коронавируса привела к полному прекращению всей туристической деятельности, поставив эту индустрию на грань выживания, сообщает nepalportal.ru. Так, в нынешнем году на Эверест не совершено ни одного восхождения – хотя в последние годы в Непал ежегодно въезжали все больше туристов и все больше альпинистов хотели покорить самую высокую вершину мира. В 2004 году восхождения совершили 150 альпинистов, в 2019 – уже 876 человек. В Непале нет внутреннего туризма, многие шерпы и представители альпинистской индустрии полагаются на деньги, заработанные в течение двух коротких (весеннего и осеннего) сезонов скалолазания от иностранных альпинистов, чтобы прокормить свои семьи в течение года. Прекращение горного туризма, сделало безработными почти полмиллиона человек.



Варшавская полиция разогнала протестующих предпринимателей



Для разгона незаконного митинга предпринимателей польской полиции пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщается на официальной странице Варшавской комендатуры полиции в социальной сети Twitter. Задержаны оппозиционные политики, среди которых оказался также член верхней палаты парламента. На площадь польской столицы вышли представители малого и среднего бизнеса, которые были недовольны отсутствием экономических мер со стороны государства по поддержке предпринимательства. Митингующие требовали от правительства Польши финансовой поддержки и компенсации убытков, которые они понесли на фоне карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Участники планировали пройти маршем к зданию парламента, однако полиция пресекла это шествие в самом начале, окружив толпу протестующих плотным кольцом и объявив им о том, что демонстрация незаконна – митинг не был согласован с властями. Его бы и не разрешили из-за запрета массовых мероприятий в период режима эпидемии. В результате столкновения полиция применила слезоточивый газ к участникам акции.



В Афинах и Салониках протестуют против 5G, карантина и прививок от коронавируса



Митинги противников технологии 5G, чипизации, штрих-кода, прививок против коронавируса и карантина прошли в Афинах и Салониках, сообщает греческое издание rua.gr. Участники вышли с лозунгами против «неконституционного ограничения свободы жителей Греции вследствие карантина», а также принудительного использования масок и рисков для здоровья, связанных с их использованием.





Митингующие выступили и против обязательной вакцинации каждого человека – в вакцины, по их мнению, Билл Гейтс якобы будет внедрять специальный чип, который позволит контролировать мозг и воздействовать на здоровье. Не обошли они тему антенн 5G и их «вредного высокочастотного излучения», сокрытия реальных фактов о коронавирусе и карантине, также напомнили о штрих-кодах и чипах в документах – в том числе удостоверениях личности (тавтотитах) и загранпаспортах. В обоих митингах участвовали по 500-600 человек.



Бездомный в Вене получил штраф за то, что «стрельнул» сигарету



В Вене бездомный «стрельнул» сигарету у прохожего и получил штраф за нарушение социальной дистанции. Власти столицы приговорили его к штрафу в размере 500 евро за нарушение чрезвычайных мер по противодействию коронавирусу. Его конкретное нарушение состояло в том, что он попросил у прохожего сигарету на остановке, сообщает austria-today.ru. В соответствии с постановлением о наказании бездомный не соблюдал предписанную минимальную дистанцию с людьми, с которыми он не живет в общем домохозяйстве. Благотворительная организация Caritas в настоящее время поддерживает апелляцию против судебного решения – с просьбой отменить приговор или уменьшить наложенный штраф.



Премьер-министр Новой Зеландии не смогла попасть в кафе



Сотрудники кафе в новозеландском городе Веллингтон не пустили в заведение премьер-министра страны Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда – по новым коронавирусным правилам в заведении были заполнены все разрешенные места, сообщает газета New Zealand Herald. Впрочем, места освободились до того, как пара успела уйти – менеджер успел пригласить премьера и ее спутника, когда те уже вышли на улицу. При том Гейфорд сказал, что сам не забронировал место в кафе заранее, потому ответственность за инцидент – на нем.



Французы на карантине чаще питались замороженными пиццами



Во Франции за два месяца карантина заметно выросли продажи замороженных продуктов – траты на них выросли на треть, сообщает портал rfi.fr со ссылкой на исследование компании Nielsen. Авторы предполагают, что французы отказались от свежих продуктов в пользу замороженных из-за того, что стали реже ходить в магазин. Так, только в марте, когда появились ложные слухи о возможном дефиците продуктов, продажи замороженных продуктов в стране выросли на 80%, а по итогам всего карантина объем продаж увеличился на 30%. Самыми популярными оказались «кордон-блю» (панированный в сухарях шницель с сыром и ветчиной), продажи которых выросли на 60%, мясо (+55%), вареные овощи (+29%) и пиццы (+21%). По мнению исследователей, большую часть купленных товаров французы готовят почти сразу — только четверть жителей страны хранят замороженные продукты. У каждого десятого француза дома не оказалось морозильных камер.



Дубайский небоскреб стал «благотворительной копилкой» на еду



Небоскрёб Бурдж-Халифа в Дубае стал своеобразной благотворительной «копилкой» на еду для нуждающихся, сообщает 9 телеканал Израиля. Каждый желающий поучаствовать в благотворительной акции может заплатить около трех долларов и купить огонек, бегущий по фасаду небоскрёба. Все собранные средства идут для покупки еды иностранным рабочим, которые остались без заработка из-за пандемии коронавируса, а также тем, кто остались без средств к существованию: пандемия очень жёстко ударила по экономике королевства и в итоге десятки тысяч людей в стране оказались в тяжелом положении.



В Вене вырос спрос на липосакцию



В австрийской столице стремительно растет спрос на липосакцию. Видимо таким образом часть жителей хотят избавиться от карантинных лишних килограммов – с помощью хирургов, сообщает портал austria-today.ru. Косметические процедуры в стране разрешили проводить с мая. Как рассказала специалист по пластической, эстетической и реконструктивной хирургии одной из клиник Даниэла Ридер, обычно интерес к удалению жировой ткани вырастает осенью и зимой. Нынешний сезон стал исключением «Спрос на липосакцию никогда не был таким высоким, как сейчас». Также пациенты чаще, чем раньше просят подтянуть верхнее веко – из-за требований носить маску жители хотят более выразительного взгляда и акцента на глаза.

