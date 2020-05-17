Самоизоляция ослаблена: клещи за неделю покусали почти 400 липчан

Зловредные насекомые за семь дней почти удвоили количество пострадавших в регионе.

Второе за неделю информационное сообщение о ситуации с укусами клещей в регионе опубликовало управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

Первая публикация приводила статистику на 7 мая, вторая – на 14 мая. Выяснилось, что за неделю, на которую пришлись праздники в честь 9 мая и ослабление режима самоизоляции насекомые покусали 382 человека – это самое большое количество за семь дней с начала года.

По данным ведомства, в медицинские организации уже обратились 895 человека (неделей ранее их число составляло 513 пациентов), причём 146 – дети в возрасте до 14 лет (46,5%).

Все таки режим самоизоляции-2020 и рекомендации не выходить из дома, в частности – не выезжать на природу привели к снижению числа пострадавших от клещей. Годом ранее за аналогичный период их было уже почти вдвое больше – 1 516 человек. Но при темпах почти в 400 человек за неделю зловредные насекомые имеют все шансы «отыграть отставание».

На 14 мая исследованы 710 клещей (79,3% обратившихся), из них 83 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (11,7%), 25 - возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (3,5%), 3 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,4%).

Обследования очень важны т.к. помогают раньше принять меры против развития заболеваний у человека, но услуги лабораторий – платные. Вместе с тем на территории Липецкой области в 2020 году уже зафиксирован один случай клещевого боррелиоза или болезни Лайма.

Акарицидные обработки проведены на площади 450,11 га, в том числе на территориях: 6 санаториев (16 га), 4 базы отдыха (11 га), 105 парков (158 га), 147 детских площадок (50 га), 28 пляжей (15 га), 13 стадионов (14 га), 152 кладбища (159 га), 8 частных домовладений (7,2 га), 22 др. объекты (20,1 га).



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