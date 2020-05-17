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44 минуты назад

За сутки в Липецкой области выявлены 53 случая коронавирусной инфекции

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявлены 53 случая коронавирусной инфекции
Как сообщает областной оперштаб, за минувшие сутки в регионе выявлены 53 случая коронавирусной инфекции.
 
Всего с начала эпидемии на территории Липецкой области выявлено 1186 случаев новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли 4 человека.
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#коронавирус
2

Комментарии (12)

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Блин

2 минуты назад
Кто то хорошо отдохнул на майские праздники. Садики еще не все открыли? А чего ждёмс, пора бы уже. У нас же все стабильно. Ведите больные на всю голову мамаши детишек на гособеспечение, детям же в саду лучше, ну или так кричали многие уставшие мамки
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И чё?

5 минут назад
Кира, от короновируса два пути избавления- или переболеет большинство или вакцина.
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Милая Оксана

13 минут назад
Вся
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Кира

14 минут назад
Толи еще будет... люди пошли на работу...контактируют.вот вам и результат число пошло вверх... а если еще и трц откроют вот и пойдет жара в сутки по 80 человек будет... и продавцы будут болеть и люди ,которые там будут лазить по 10 часов...
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МЕНДЕЛЬ

15 минут назад
НЕ ВЕРИТЬСЯ КАК ЭТО ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА ЦИФРУ 50
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МЕНДЕЛЬ

16 минут назад
НЕ ВЕРИТЬСЯ КАК ЭТО ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА ЦИФРУ 50
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Злодей

21 минуту назад
Главное,что б власть сдохла.
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Автомон

26 минут назад
А почему никто не умер от коронавируса? Врачи! Заваливаете план Ад-мини-Страции! Непорядок...
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)))

27 минут назад
пофик
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Не может быть

30 минут назад
Как так?
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