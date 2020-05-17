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44 минуты назад
За сутки в Липецкой области выявлены 53 случая коронавирусной инфекции
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Как сообщает областной оперштаб, за минувшие сутки в регионе выявлены 53 случая коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии на территории Липецкой области выявлено 1186 случаев новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли 4 человека.
Всего с начала эпидемии на территории Липецкой области выявлено 1186 случаев новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли 4 человека.
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Блин
И чё?
Милая Оксана
Кира
МЕНДЕЛЬ
МЕНДЕЛЬ
Злодей
Автомон
)))
Не может быть