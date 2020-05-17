За сутки в Липецкой области выявлены 53 случая коронавирусной инфекции

Как сообщает областной оперштаб, за минувшие сутки в регионе выявлены 53 случая коронавирусной инфекции.



Всего с начала эпидемии на территории Липецкой области выявлено 1186 случаев новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли 4 человека.

