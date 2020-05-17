вчера, 21:59
Полпред рассказал, когда может состояться голосование по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ может состояться летом при условии снижения заболеваемости коронавирусом, но итоговая дата пока не назначена, сообщил в пятницу полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование переносится из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья. Глава государства неоднократно говорил, что поправки будут приняты и вступят в силу только по итогам голосования, сообщает ria.ru