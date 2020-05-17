Полпред рассказал, когда может состояться голосование по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ может состояться летом при условии снижения заболеваемости коронавирусом, но итоговая дата пока не назначена, сообщил в пятницу полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.





В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование переносится из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья. Глава государства неоднократно говорил, что поправки будут приняты и вступят в силу только по итогам голосования, сообщает



"Работы не останавливались ни на один день… Пока сроки (голосования) не определены. Там есть определенный регламент, когда, в какие сроки могут быть назначены. Но здесь все зависит от ситуации с коронавирусной инфекцией. Если мы сегодня увидим снижение заболеваемости, (числа) тяжелых больных, наверное, эти сроки будут назначены. Возможно, даже летом еще. Но сейчас о более конкретных сроках сложно говорить. Мы ждем сами этой информации от администрации президента", - сказал Цуканов журналистам.В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование переносится из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья. Глава государства неоднократно говорил, что поправки будут приняты и вступят в силу только по итогам голосования, сообщает ria.ru