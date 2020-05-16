Происшествия

27 минут назад

В Липецке задымился трамвай

4 263
#пожар #трамвай
В Липецке задымился трамвай

ЧП с трамваем произошло в районе октябрьского моста

Сегодня в районе Сырского произошло задымление трамвая.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, задымление трамвая не переросло в открытое горение. На место пришествия выезжали пожарные части №6. 

Пострадавших нет.  Причины задымления выясняются.
4 263
#пожар #трамвай

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вован настоящий

20 секунд назад
Видно в маске воздуха для охлаждения не хватило.
ответить

Мой комментарий

2 минуты назад
Надо объявить пандемии "трамвайного вируса", выделить бабло на борьбу и героически распилить их.
ответить

это не новость

16 минут назад
тормозные колодки прихватило.
ответить

Ливерпуль

16 минут назад
Этот ретро парк трамваев пора списать, и поставить на постамент! Ха! А они людей возят.
ответить

Еще в рубрике

Столкновение легковушки с грузовым «УАЗом» зафиксировал регистратор
#ДТП
33
Столкновение легковушки с грузовым «УАЗом» зафиксировал регистратор

сегодня, 13:06

Происшествия
Пропавшая в Липецке пенсионерка нашлась
Пропавшая в Липецке пенсионерка нашлась

сегодня, 11:45

Происшествия
В Липецке пропала пенсионерка
#поиск пропавших
В Липецке пропала пенсионерка

сегодня, 08:10

Происшествия
Авария у гимназии №12 попала на видео
#ДТП
26
Авария у гимназии №12 попала на видео

сегодня, 07:02

Происшествия
В Сырском Руднике столкнулись три автомобиля
#ДТП
9
В Сырском Руднике столкнулись три автомобиля

сегодня, 01:37

Происшествия
По делу ограбления машины «Спецсвязи» с драгоценностями арестован подозреваемый
#Спецсвяз #грабеж
32
По делу ограбления машины «Спецсвязи» с драгоценностями арестован подозреваемый

вчера, 18:22

Происшествия