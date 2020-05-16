Происшествия
27 минут назад
В Липецке задымился трамвай
ЧП с трамваем произошло в районе октябрьского моста
Сегодня в районе Сырского произошло задымление трамвая.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, задымление трамвая не переросло в открытое горение. На место пришествия выезжали пожарные части №6.
Пострадавших нет. Причины задымления выясняются.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, задымление трамвая не переросло в открытое горение. На место пришествия выезжали пожарные части №6.
Пострадавших нет. Причины задымления выясняются.
Вован настоящий
Мой комментарий
это не новость
Ливерпуль