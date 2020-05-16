В Липецке задымился трамвай

ЧП с трамваем произошло в районе октябрьского моста

Сегодня в районе Сырского произошло задымление трамвая.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, задымление трамвая не переросло в открытое горение. На место пришествия выезжали пожарные части №6.



Пострадавших нет. Причины задымления выясняются.

