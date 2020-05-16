Война с вирусом: в Йемене коронавирусу «помогает» война, на испанских пляжах установят датчики

Власти Йемена опасаются – почти разрушенная из-за войны система здравоохранения может не справиться с атаками коронавируса. В Китае испытали уже пять вакцин на добровольцах. Глава одного из автономных сообществ Испании уволилась после неудачных слов о «плюсах» самостоятельного изготовления медиками средств индивидуальной защиты. На пляжах Коста-дель-Соль в Испании за дистанцией между отдыхающими будут следить с помощью датчиков. В Санкт-Петербурге пассажир метро ударил работника за просьбу надеть маску. В ЮАР и Мексике травятся самодельным алкоголем – продажи алкоголя в магазинах запрещены из-за коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора, на утро 16 мая в мире зафиксированы 4 624 392 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 102 905 человек.Погибли от коронавируса 308 852 человека, полностью вылечились – 1 767 932 человека.США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,48 миллиона зараженных. Больше 270 тысяч случаев – в Испании, России, больше 220 тысяч зараженных выявили в Великобритании, Италии, Бразилии. В десятке самых пострадавших стран, где больше ста тысяч случаев заражения – Франция, Германия, Турция, Иран.В России за последние сутки зафиксировано 9 200 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 272 043 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 63 166 человек. 2537 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 49 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1133 случая заражения коронавирусной инфекцией, 287 человек выздоровели, 3 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 42 месте.Ученые Санкт-Петербургского государственного университета начали разрабатывать препарат, способный заблокировать распространение вируса в верхних дыхательных путях. Разрабатывают средство сотрудники вуза совместно с коллегами из НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. В основе нового препарата лежит патоген, который вызывает нетяжелые сезонные ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения. Ученые используют белковый домен другого коронавируса, он носит название HcoV-NL63. Это, как говорят в вузе, менее опасный патоген, он хорошо известен ученым как возбудитель сезонных ОРВИ. Как и вирус SARS-CoV-2, он прикрепляется к клетке с помощью функционально похожих белковых фрагментов и через один и тот же рецептор. Ученые предполагают: если закрыть входы в клетки с помощью HCoV-NL63, то и вирус нового типа тоже не сможет в них попасть. По замыслу исследователей, препарат в виде спрея с большим количеством белка-блокатора сможет помочь остановить коронавирус еще в верхних дыхательных путях — до того, как вирусные частицы попадут в легкие. Ожидается, что спрей станет возможно использовать в качестве профилактики, также он гипотетически сможет помочь при первых симптомах заболевания. При условии того, что результаты испытаний окажутся обнадеживающими, спрей с патогенами ОРВИ может быть создан уже через три-четыре месяца.Китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 2500 добровольцах, сообщил заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь. Он отметил, что в случае успешной работы, второй этап испытаний завершится к середине лета. «В настоящее время у нас есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины, все они уже получили одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами», - добавил чиновник. Разработки признаны безопасными. Ученые уже получают данные об успешной выработке антител у испытуемых. Побочных эффектов у добровольцев также выявлено не было. После вспышки коронавируса в КНР ученые страны начали разработку сразу нескольких видов вакцин. В случае успешных клинических испытаний, получить вакцину можно будет уже к концу этого года, считают разработчики.Федеральное правительство, федеральные земли и муниципалитеты из-за коронакризиса столкнулись с очень крупным финансовым кризисом, сообщает портал germania.one. Как прогнозирует министр финансов Олаф Шольц, налоговые поступления в 2020 году сократятся почти на 100 миллиардов евро. Эксперты также ожидают, что к 2024 году общий доход упадет на 315,9 миллиардов евро. Причина в том, что из-за карантина не могут работать или работают в ограниченных условиях, из-за чего налоги не поступают в полном объеме. В исследовании Deutsche Bank эксперты предупреждают: экономика Германии может сократиться на 9%, и больше всего кризис ударит по муниципалитетам – первыми жертвами недостатка бюджета станут города и поселки. Уже сегодня часть территорий пересматривают программы развития и смотрят, какие из расходов можно сократить.Чешские банки стали тщательнее проверять ипотечных клиентов, сообщает портал vinegret.cz. Скрупулезные проверки платежеспособности клиентов, желающих оформить ипотеку, начались на фоне вызванных эпидемией COVID-19 экономических проблем, рассказала директор одного из онлайн-сервисов по подбору ипотечного кредита Вероника Гегрова. Так, кредитные учреждения не только проверяют вид дохода – клиента просят написать заявление, как конкретно его коснулся кризис и какими он видит свои дальнейшие финансовые возможности. У банков сейчас также существует список профессий, представителям которых либо сразу отказывают, либо дополнительно проверяют. Это работники самых пострадавших секторов – туризм, отели, рестораны и другие.В Йемене и без того тяжёлая ситуация из-за более, чем пятилетней гражданской войны стала только хуже из-за эпидемии коронавируса, сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя на видеосовещании совета безопасности ООН. Официальные лица в Йемене опасаются, что обстановка будет сложнее: у страны мало возможностей для тестирования тех, кто подозревается в наличии вируса, а пятилетняя гражданская война оставила систему здравоохранения в руинах – в Йемене не смогут полноценно проверить всех, у кого появляются подозрения на заражение, передает австралийский портал abc.net.au. В ВОЗ также опасаются, если в стране начнется полноценная передача вируса из-за хрупкости общества, это может привести к катастрофе – особенно среди самых уязвимых групп (беженцы, люди пострадавшие от войны). ВОЗ попыталась смоделировать развитие ситуации, при некоторых сценариях инфицированной может оказаться половина населения Йемена.Голод как последствие пандемии коронавируса для Иордании страшнее, чем сама болезнь. Об этом заявил король страны Абдалла II в интервью немецкому изданию Spiegel. Сейчас, как отметил монарх, вопросы здравоохранения и продовольственной безопасности выходят на передний план в одинаковой степени. Королевство уже начало в большом объёме инвестировать в хранение пшеницы, резерв создан на 1,5 года, однако в стране думают, что будет потом: рецессия по мнению монарха может продлится два года. Как быстро Иордания сможет выйти из сложившейся ситуации, зависит от того, «насколько ловко мы откроем наши секторы экономики».Португальская Ассоциация по защите прав потребителей DECO с 18 марта по 11 мая получила 3,6 тысяч запросов о помощи от семей, которые не могут платить по счетам из-за потери доходов, сообщает портал gazetaslovo.com. Запросы исходят от семей, у которых ранее финансовая ситуация была благополучной, до введения чрезвычайного положения они были трудоустроены. Сейчас у обратившихся в Ассоциацию не хватает средств на продукты первой необходимости, а также оплату счетов за газ и электричество. 23,5% из них рассказали, что обратились за помощью из-за безработицы, 15,5% из-за тяжелой финансовой ситуации и 2,6% из-за проблем с бизнесом. Больше 70% сообщили, что у них заметно снизился или полностью отсутствует доход.Глава регионального минздрава одного из автономных сообществ Испании – провинции Арагон – Пилар Вентура подала в отставку после протестов из-за ее публичных высказываний, сообщает портал russpain.com со ссылкой на испанскую теле- и радиовещательную корпорацию RTVE. Так, в начале мая, выступая в региональном парламенте на комиссии по здравоохранению, она заявила: самостоятельное изготовление медработниками средств индивидуальной защиты «стимулирует» их и позволяет чувствовать, что они вносят свой вклад в борьбу с трудностями, с которыми столкнулось здравоохранение. Она отметила – в самом начале эпидемии медработники сами изготавливали средства индивидуальной защиты или приспосабливали под них имеющиеся подручные средства. На это она «сначала смотрела сквозь пальцы, поскольку видела в этом стимул (для медработников), которые чувствовали, что вносили свой уклад в преодоление трудностей, с которыми столкнулось здравоохранение в связи с нехваткой средств индивидуальной защиты». Медики и коллеги не поняли такого высказывания – Испания является одной из стран-лидеров по количеству зараженного коронавирусом медперсонала, среди медработников и вовсе начались протесты. Вентура подала в отставку.Бельгийские монахи из ордена цистерцианцев, чье пиво считается в Бельгии одним из лучших сортов и известно за пределами страны, вновь открыли свое производство, сообщает Reuters. Пока что из-за карантина монахи могут предложить свое пиво только местному населению, внутри бельгийского рынка. Для продаж они используют интернет-технологии. В день открытия монахи аббатства Сен-Сикстус выставили на онлайн продаже 6 тысяч ящиков пива. Клиенты-заказчики могли подъехать на автомобилях, чтобы подождать обслуживания – покидать транспорт покупатели пока не имеют права.На пляжах Коста-дель-Соль в Испании за дистанцией между отдыхающими будут следить с помощью датчиков – специальных сенсоров, установленных на фонарях, пишет издание SUR. Новую технологию представила мэр города Фуэнхирола Ана Мула. Всего на семь километров пляжной территории понадобятся от 40 до 50 датчиков. Каждый будет отвечать за свою зону и фиксировать входящих и выходящих людей. Они будут мониторить число отдыхающих и через мобильное приложение информировать людей о загруженности того или иного участка – на интерактивной карте зоны отметят тремя цветами: красный цвет сообщит, что мест на данном участке нет, оранжевый свидетельствует, что участок загружен на 75%, зеленый покажет свободные зоны для отдыха.Мужчина ударил работника метро в вестибюле одной из станций метро в Петербурге в ответ на просьбу надеть защитную маску, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. Конфликт произошел утром – контролер в метро попросил мужчину надеть защитную маску, однако пассажир ударил работника метро кулаком в лицо и скрылся. Пострадавший обратился в больницу, ему оказана медицинская помощь. Нападавшего задержали в тот же день, раньше он уже был судим. Сейчас по факту побоев аозбуждено уголовное дело. Обязательный режим ношения масок и перчаток из-за распространения коронавируса введен в Петербурге с 12 мая.В ЮАР и Мексике травятся самодельным алкоголем – продажи спиртного в магазинах запрещены из-за коронавируса. В ЮАР один из самых строгих карантинов в мире – помимо серьезных ограничений на передвижение правительство ввело строгий запрет на алкоголь. Этот запрет стал фатальным для зрелой пары – 54-летний мужчина и 42 летняя женщина умерли от собственноручно сваренного пива. Рецепт они взяли в интернете, но видимо что-то пошло не так, сообщают местные СМИ. Первой стало плохо женщине, к моменту, когда приехала скорая, она была уже мертва, а мужчина корчился от боли – он скончался в больнице спустя несколько дней. Как показывают результаты поиска в Google, с начала карантина по всей территории Южной Африки резко увеличилось количество запросов о рецептах домашнего пива, особенно – ананасового. По данным местных СМИ, в настоящее время в стране ананасов продается в десять раз больше, чем до введения запрета на алкоголь.Как минимум 35 человек погибли и в Мексике после употребления контрафактного алкоголя – после закрытия ликероводочных магазинов мексиканцы стали употреблять самогон из тростникового спирта – в дешевом алкоголе, как выяснилось в результате экспертиз, содержался метанол, ставший причиной отравления. Местные СМИ сообщают, что власти уже изъяли из оборота сотни литров контрафакта.В Греции бывший епископ Калавритский Амвросий, известный своей критикой греческих властей и Константинопольского патриарха Варфоломея, пригрозил отлучить министра образования Ники Керамеуси от Греческой православной церкви, если она не опровергнет своё заявление о том, что Святое причастие может быть опасным при пандемии коронавируса, сообщает портал rua.gr. Митрополит Амвросиос обвинил Керамуси во лжи и богохульстве за её высказывание в интервью Скай-ТВ. В нем министр заявила о научном доказательстве — коронавирус может передаваться через слюну. Поэтому причастие, где верующие пьют «кровь христову» из одной чаши, по ее мнению — рискованное занятие. В своем письме греческий православный священнослужитель, известный своей крайней ортодоксальностью, дал министру время до субботы для публичного извинения за ее «неописуемое преступление» или пригрозил отлучением от церкви.