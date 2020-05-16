Общество

21 минуту назад

Ещё 22 человека вылечились от коронавируса в Липецкой области

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#коронавирус #выздоровление
Ещё 22 человека вылечились от коронавируса в Липецкой области

Всего на территории региона зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции, 309 человек выздоровели, 4 человека умерли. 820 — на лечении. 

По состоянию на 13.00, 16.05.2020г. в больницах находятся: 
 
196 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 
 
420 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 624 пациента с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова — 6 человек. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1225 человек. 
 
За последние сутки в регионе подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 
 
Липецк - 18 
Елец - 9 
Грязинский район - 5 
Добринский район - 1 
Долгоруковский район - 5 
Елецкий район - 3 
Липецкий район - 6 
Становлянский район - 1 
Усманский район - 1
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#коронавирус #выздоровление

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