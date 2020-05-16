21 минуту назад
Ещё 22 человека вылечились от коронавируса в Липецкой области
Всего на территории региона зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции, 309 человек выздоровели, 4 человека умерли. 820 — на лечении.
196 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
420 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 624 пациента с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 6 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1225 человек.
За последние сутки в регионе подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 18
Елец - 9
Грязинский район - 5
Добринский район - 1
Долгоруковский район - 5
Елецкий район - 3
Липецкий район - 6
Становлянский район - 1
Усманский район - 1