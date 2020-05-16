Ещё 22 человека вылечились от коронавируса в Липецкой области

Всего на территории региона зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции, 309 человек выздоровели, 4 человека умерли. 820 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 16.05.2020г. в больницах находятся:



196 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



420 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 624 пациента с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова — 6 человек.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1225 человек.



За последние сутки в регионе подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 18

Елец - 9

Грязинский район - 5

Добринский район - 1

Долгоруковский район - 5

Елецкий район - 3

Липецкий район - 6

Становлянский район - 1

Усманский район - 1

