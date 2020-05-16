Евгения Уваркина: «Мы переходим к жестким мерам – меньше предупреждений, больше штрафов»

Мэр Липецка напомнила жителям города о неукоснительном соблюдении ограничительных мер.

Глава администрации Лиепецка через Instagram обратилась к жителям города. Мэр Липецка констатировала то, что жители города пренебрегают соблюдением введенных ограничительных мер по купированию распространения коронавирусной инфекции, а также предупредила, что с сегодняшнего дня власть переходит к жёстким мерам – меньше предупреждений, больше штрафов.Напомним, сегодня в регионе зарегистрирована четвёртая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции. 287 человек выздоровели.