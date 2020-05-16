Общество

41 минуту назад

Евгения Уваркина: «Мы переходим к жестким мерам – меньше предупреждений, больше штрафов»

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#коронавирус #штраф
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Евгения Уваркина: «Мы переходим к жестким мерам – меньше предупреждений, больше штрафов»

Мэр Липецка напомнила жителям города о неукоснительном соблюдении ограничительных мер.

Глава администрации Лиепецка через Instagram обратилась к жителям города. Мэр Липецка констатировала то, что жители города пренебрегают соблюдением введенных ограничительных мер по купированию распространения коронавирусной инфекции, а также предупредила, что с сегодняшнего дня власть переходит к жёстким мерам – меньше предупреждений, больше штрафов.

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Режим самоизоляции для липчан младше 65 лет и тех, у кого нет хронических заболеваний, приостановлен. Но это не значит, что коронавирус отступил. Ежедневно в регионе фиксируют свыше 40 случаев заражения. И каждый день почти половина забелевших – это жители нашего города. ⠀ Вирус не только смертельно опасен для человека. Он убивает наш привычный уклад жизни. Наносит сокрушительный удар по экономике. Чтобы скорее и с меньшими потерями выйти из сложившейся ситуации, нам нужно не забывать о личной ответственности. ⠀ Роспотребнадзор разработал методические рекомендации – определил комплекс показателей, основываясь на которых, регионы смогут принимать решения о снятии ограничительных мер. Возобновление деятельности предприятий и организаций будет проходить в три этапа. Сегодня мы на первом. Чтобы улучшить показатели и вернуться к нормальной жизни, у нас должно быть достаточное количество койко-мест в больницах, большое число проведённых тестов и низкий коэффициент распространения инфекции. Места в больницах, количество тестов – наша задача, сегодня власти её выполняют, но повлиять на уровень заболеваемости мы бессильны. Здесь все зависит от самих жителей. ⠀ К сожалению, не все задумываются о своём здоровье и безопасности окружающих. Уже неделю в регионе действует обязательный масочный режим. И вроде бы соблюдать его не сложно – при выходе из дома нужно надевать защитную маску. Но мы видим, что нарушений очень много. Вероятно, липчане даже не задумываются, что могут болеть и заражать водителей в автобусах, продавцов в магазинах, людей, стоящих вместе с ними на остановке. Мы вели долгую разъяснительную работу. Ежедневно наши специалисты выходили в рейды, но старались не штрафовать, а предупреждать нарушителей. Статистика лучше не стала. Поэтому с сегодняшнего дня мы переходим к жёстким мерам – меньше предупреждений, больше штрафов. ⠀ #липецк #стопкоронавирус #масочныйрежим

Публикация от Уваркина Евгения (@uvarkina_evgenia)



Напомним, сегодня в регионе зарегистрирована четвёртая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции. 287 человек выздоровели. 
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#коронавирус #штраф
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Комментарии (66)

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Как гость
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Штрафы чтобы пополнить городской бюджет?

1 минуту назад
в СССР такого не было, я не согласна что маски хоть как то помогают от вируса, почему тогда я должна тратить на них свои деньги???
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УВАРКИНА

2 минуты назад
УВАРКИНА МАсКИ ДАй ЗАТАК АТО БОБЛО УНЕЙ МНОГО жАБА. дУШЕТ.
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Арканзас

2 минуты назад
Где же интересно, Уе........на столько мусоров найдет? Или разрешат дружинникам штрафовать? Мозг, ей надо срочно лечить мозг, вместе с первым своим имбицилом.
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Гость

3 минуты назад
Намордники носят дебилы
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Перри Мейсон

3 минуты назад
в СССР такого не было, Абсолютно верно..
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Гость

5 минут назад
Липчанка, давайте писать весь Липецк подпишет 100 пудов думаю 90 % процентов точно только толку 0
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Ой ой

5 минут назад
Липчанка, я за обееми руками!!!
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в СССР такого не было

6 минут назад
Штрафы чтобы пополнить городской бюджет?, ...неужели все намтолько нищие что покупать маски это непосильная проблема ? когда народ ездил на жигулях а не на инотазах покупательная способность населения была неограниченная.скупали все под чистую и требовали еще.
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Уваркина

6 минут назад
Уваркина голову пОМОй шапють надо купипь денег надо ШРТАФЫ нужны ей мартышки
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Антоха с Дикова

7 минут назад
Мартышка Шкваркина, пшла вон, Хабалка ублюдочная!!!
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