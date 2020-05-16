41 минуту назад
Евгения Уваркина: «Мы переходим к жестким мерам – меньше предупреждений, больше штрафов»
Мэр Липецка напомнила жителям города о неукоснительном соблюдении ограничительных мер.
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Режим самоизоляции для липчан младше 65 лет и тех, у кого нет хронических заболеваний, приостановлен. Но это не значит, что коронавирус отступил. Ежедневно в регионе фиксируют свыше 40 случаев заражения. И каждый день почти половина забелевших – это жители нашего города. ⠀ Вирус не только смертельно опасен для человека. Он убивает наш привычный уклад жизни. Наносит сокрушительный удар по экономике. Чтобы скорее и с меньшими потерями выйти из сложившейся ситуации, нам нужно не забывать о личной ответственности. ⠀ Роспотребнадзор разработал методические рекомендации – определил комплекс показателей, основываясь на которых, регионы смогут принимать решения о снятии ограничительных мер. Возобновление деятельности предприятий и организаций будет проходить в три этапа. Сегодня мы на первом. Чтобы улучшить показатели и вернуться к нормальной жизни, у нас должно быть достаточное количество койко-мест в больницах, большое число проведённых тестов и низкий коэффициент распространения инфекции. Места в больницах, количество тестов – наша задача, сегодня власти её выполняют, но повлиять на уровень заболеваемости мы бессильны. Здесь все зависит от самих жителей. ⠀ К сожалению, не все задумываются о своём здоровье и безопасности окружающих. Уже неделю в регионе действует обязательный масочный режим. И вроде бы соблюдать его не сложно – при выходе из дома нужно надевать защитную маску. Но мы видим, что нарушений очень много. Вероятно, липчане даже не задумываются, что могут болеть и заражать водителей в автобусах, продавцов в магазинах, людей, стоящих вместе с ними на остановке. Мы вели долгую разъяснительную работу. Ежедневно наши специалисты выходили в рейды, но старались не штрафовать, а предупреждать нарушителей. Статистика лучше не стала. Поэтому с сегодняшнего дня мы переходим к жёстким мерам – меньше предупреждений, больше штрафов. ⠀ #липецк #стопкоронавирус #масочныйрежим
Напомним, сегодня в регионе зарегистрирована четвёртая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции. 287 человек выздоровели.
Штрафы чтобы пополнить городской бюджет?
УВАРКИНА
Арканзас
Гость
Перри Мейсон
Гость
Ой ой
в СССР такого не было
Уваркина
Антоха с Дикова