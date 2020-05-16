Происшествия

сегодня, 13:06

Столкновение легковушки с грузовым «УАЗом» зафиксировал регистратор

15 724
#ДТП
1

Авария произошла на улице Московской.

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Накануне на улице Московской в Липецке автомобиль «Фольксваген Поло» врезался в «УАЗ Патриот Карго».

Момент столкновения зафиксировал регистратор «Фольксвагена».

В аварии пострадал водитель «Фольксвагена», получивший травму головы.

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15 724
#ДТП
1

Комментарии (15)

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ездун

1 минуту назад
умышленно пошел на таран не снижая скорости .хотя ситуация элементарная и не являлась аварийной.
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дед

5 минут назад
SK, Пункт 10.1 ПДД.прочитай ,а если не поймешь,то пояснения к нему!
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Антисоветчик

6 минут назад
Адвокат, всё решает хороший адвокат, конечно вряд ли он вытащит УАЗвода, но на обоюдку свести может. И ещё сейчас суды не идут, а там очередь на рассмотрение. Поэтому когда суды заработают, ещё не известно, для Половода, машина должна стоять как есть, т.к в первую очередь адвокат потребует независимой экспертизы. т.е года-два, это будет тянутся. А за год многое что может произойти. Для решения проблемы этого выезда там надо поставить знак "Остановка запрещена" или поворот только на право, для выезжающих с ЛГТУ. но в этом случае им надо где-то разворачиваться, например на въезде на авторынок и они будут постоянно тормозить поток. Лучше всё таки пожертвовать киоском.
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SK

18 минут назад
Антисоветчик, Разворот от обочины не убедившись в безопасности манёвра.
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SK

22 минуты назад
Антисоветчик, В какой полосе? мудень вылез поперёк дороги.
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Адвокат

25 минут назад
Антисоветчик, Не так всё радужно. Всё что не покроет страховка заберут гражданским иском, больше того за здоровье, лечение и моральный вред плюс судебные издержки.
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Антисоветчик

31 минуту назад
SK, страховка покроет расходы, хотя тут ещё проблемы в адвокате, УАЗик уже ехал в полосе, и решил повернуть, там поворот разрешён. так что неизвестно, что суд решит и самое главное когда.....
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Лена

31 минуту назад
Всегда находятся какие то оправдания....,киоски,машины,снег,ветер.На общественный в таком случае плохие танцоры...!
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Антисоветчик

36 минут назад
Там выезд из ЛГТУ, перед выездом, киоск с какой-то едой. И около киоска всегда стоят машины. Поэтому ничего не видно, Водитель УАЗика просто не видел эту машину, а чел на Поло слишком быстро ехал. Страховку он конечно получит, но с машиной придётся расстаться, страховка ремонт явно не покроет. Что же до УАЗика? А что ему будет, это же УАЗик пыль стряхнёт и дальше поедет.
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знаток

37 минут назад
Автор сам виноват,отвлекся от дороги,еще до поворота на политех можно было распознать маневр патриота,очухался,когда увидел его на своей полосе и пошел в лево.
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