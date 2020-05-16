Происшествия
сегодня, 13:06
Столкновение легковушки с грузовым «УАЗом» зафиксировал регистратор
Авария произошла на улице Московской.
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Накануне на улице Московской в Липецке автомобиль «Фольксваген Поло» врезался в «УАЗ Патриот Карго».
Момент столкновения зафиксировал регистратор «Фольксвагена».
В аварии пострадал водитель «Фольксвагена», получивший травму головы.
Момент столкновения зафиксировал регистратор «Фольксвагена».
В аварии пострадал водитель «Фольксвагена», получивший травму головы.
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