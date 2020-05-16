Происшествия
сегодня, 07:02
Авария у гимназии №12 попала на видео
Накануне вечером, на улице Гагарина, у пешеходного перехода возле гимназии №12, произошло ДТП.
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Авария попала на камеры уличного наблюдения, которая зафиксировала, как ехавший автомобиль притормозил возле пешеходного перехода и ему в заднюю часть «прилетела» двигавшаяся в попутном направлении машина.
По предварительным данным в аварии никто не пострадал.
Машины получили значительные повреждения.
По предварительным данным в аварии никто не пострадал.
Машины получили значительные повреждения.
Родитель2
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