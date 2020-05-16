Происшествия

сегодня, 07:02

Авария у гимназии №12 попала на видео

2 851
#ДТП

Накануне вечером, на улице Гагарина, у пешеходного перехода возле гимназии №12, произошло ДТП.

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Авария попала на камеры уличного наблюдения, которая зафиксировала, как ехавший автомобиль притормозил возле пешеходного перехода и ему в заднюю часть «прилетела» двигавшаяся в попутном направлении машина.

По предварительным данным в аварии никто не пострадал. 

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Машины получили значительные повреждения.
2 851
#ДТП

Комментарии (2)

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Родитель2

36 минут назад
Скорая- пох***стка)))) А вдруг тяжело раненые? Смешно,даже не вышли спросить есть ли пострадавшие
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Баран

40 минут назад
Из за таких и происходят аварии.
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