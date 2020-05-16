Авария у гимназии №12 попала на видео

Накануне вечером, на улице Гагарина, у пешеходного перехода возле гимназии №12, произошло ДТП.

Авария попала на камеры уличного наблюдения, которая зафиксировала, как ехавший автомобиль притормозил возле пешеходного перехода и ему в заднюю часть «прилетела» двигавшаяся в попутном направлении машина.По предварительным данным в аварии никто не пострадал.Машины получили значительные повреждения.