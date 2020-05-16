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20 минут назад

Трамп объявил о создании супер-ракеты в 17 раз превышающей скорость звука

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Такой ракеты нет ни у России ни у Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о начале создания супер-ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука, которая будет быстрее стоящих на вооружении у России и Китая.

"У нас есть (проект ракеты), я называю это супер-пупер ракетой, и, как мне сказали вчера, в 17 раз быстрее, чем то, что у них (Пентагона) есть прямо сейчас, если взять самую быструю ракету, которая у нас есть прямо сейчас. Вы слышали, что у России есть (ракеты в) пять раз (быстрее скорости звука), а Китай работает над (скоростью в) пять или шесть раз (выше). У нас есть (проект ракеты) в 17 раз, и он только что получил добро", — сказал Трамп на встрече с командованием Космическими силами США.

Источник: ria.ru

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