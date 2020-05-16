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Россия снизила вложения в гособлигации США втрое
Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Из общей суммы 473 миллиона долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,381 миллиарда — на долгосрочные.
Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. На первом месте в этом списке остается Япония, ее вложения за месяц увеличились на 3,4 миллиарда долларов — до 1,271 триллиона. На втором месте остается Китай с 1,081 триллиона долларов (сокращение на 10,7 миллиарда). Следом идет Великобритания (395,3 миллиарда долларов), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 7,9 миллиарда долларов, сообщает ria.ru