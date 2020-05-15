В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 20149 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, эксперты полагают, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.





В 2020-м ситуация изменилась: из-за пандемии коронавируса наблюдается отток средств со счетов. Часть россиян запаслась наличностью из-за опасений потерять деньги из-за кризиса.



Кроме того, в период самоизоляции многие скупили товары длительного хранения и в условиях стагнации реальных доходов были вынуждены тратить на это свои сбережения. В итоге в этом году отложить россиянам удастся не более 1,3–1,5 трлн рублей.



Так, по данным ЦБ, доходы россиян за 2019-й год выросли на 6,2% и составили почти 62 трлн рублей против 58,5 трлн годом ранее. Однако из-за трат на потребительские цели и расходов на обязательные платежи граждане практически всё потратили.



Центробанк отрицательную динамику объема сбережений связывает со стагнацией реальных располагаемых доходов населения.



В этом году из-за пандемии россияне потратили сбережения на товары длительного хранения.



«Расширение потребительских расходов финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказали в Центробанке.



Отмечается, что потребители также закрывали валютные депозиты из-за падения их привлекательности на фоне снижения ставок и сокращения линейки таких вкладов.

Согласно годовому отчету Банка России, в 2018-м люди хранили накопления на банковских вкладах (54%) и в наличной форме (46%), однако то в прошлом году они практически отказались от сбережений в живых деньгах, сообщают «Известия» В 2020-м ситуация изменилась: из-за пандемии коронавируса наблюдается отток средств со счетов. Часть россиян запаслась наличностью из-за опасений потерять деньги из-за кризиса.Кроме того, в период самоизоляции многие скупили товары длительного хранения и в условиях стагнации реальных доходов были вынуждены тратить на это свои сбережения. В итоге в этом году отложить россиянам удастся не более 1,3–1,5 трлн рублей.Так, по данным ЦБ, доходы россиян за 2019-й год выросли на 6,2% и составили почти 62 трлн рублей против 58,5 трлн годом ранее. Однако из-за трат на потребительские цели и расходов на обязательные платежи граждане практически всё потратили.Центробанк отрицательную динамику объема сбережений связывает со стагнацией реальных располагаемых доходов населения.В этом году из-за пандемии россияне потратили сбережения на товары длительного хранения.«Расширение потребительских расходов финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказали в Центробанке.Отмечается, что потребители также закрывали валютные депозиты из-за падения их привлекательности на фоне снижения ставок и сокращения линейки таких вкладов.