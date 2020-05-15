В России

сегодня, 21:28

В России резко упали объемы сбережений граждан

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#сбережения граждан

По итогам 20149 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. В этом году, эксперты полагают, снижение продолжится, и отложить на черный день граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей. 

Согласно годовому отчету Банка России, в 2018-м люди хранили накопления на банковских вкладах (54%) и в наличной форме (46%), однако то в прошлом году они практически отказались от сбережений в живых деньгах, сообщают «Известия»

В 2020-м ситуация изменилась: из-за пандемии коронавируса наблюдается отток средств со счетов. Часть россиян запаслась наличностью из-за опасений потерять деньги из-за кризиса. 

Кроме того, в период самоизоляции многие скупили товары длительного хранения и в условиях стагнации реальных доходов были вынуждены тратить на это свои сбережения. В итоге в этом году отложить россиянам удастся не более 1,3–1,5 трлн рублей. 

Так, по данным ЦБ, доходы россиян за 2019-й год выросли на 6,2% и составили почти 62 трлн рублей против 58,5 трлн годом ранее. Однако из-за трат на потребительские цели и расходов на обязательные платежи граждане практически всё потратили. 

Центробанк отрицательную динамику объема сбережений связывает со стагнацией реальных располагаемых доходов населения. 

В этом году из-за пандемии россияне потратили сбережения на товары длительного хранения. 

«Расширение потребительских расходов финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказали в Центробанке. 

Отмечается, что потребители также закрывали валютные депозиты из-за падения их привлекательности на фоне снижения ставок и сокращения линейки таких вкладов. 
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#сбережения граждан

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