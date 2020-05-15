Происшествия

сегодня, 18:22

По делу ограбления машины «Спецсвязи» с драгоценностями арестован подозреваемый

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#Спецсвяз #грабеж
По делу ограбления машины «Спецсвязи» с драгоценностями арестован подозреваемый

Два фигуранта этого уголовного дела уже осуждены на 8,5 года колонии строго режима.

Сегодня Задонский районный суд арестовал 38-летнего фигуранта дела о нападении на машину «Спецсвязи», сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.

По мнению следствия, он причастен к грабежу и находился в розыске с мая 2017 года. В январе 2018 года мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления. Сегодня же суд вынес меру пресечения по ходатайству следователя в виде ареста на один месяц. 

Ранее Задонским районным судом было установлено, что 2 декабря 2016 года с 3:30 до 3:40 группа мужчин совершила грабеж в особо крупном размере. По участку автодороги Р119 «Орёл-Тамбов» в районе села Верхний Студенец Задонского района Липецкой области двигался грузовой фургон Главного центра спецсвязи. На автомобиле «Lexus NX200» они пристроились за машиной. Через отсутствующее лобовое стекло один из фигурантов дела вылез на капот. Когда машина подъехала вплотную к фургону, он сорвал с его дверей навесной замок, залез в кузов и похитил 6 постпакетов.

Обнаружив попытку взлома фургона, сотрудники спецсвязи остановились и попытались задержать преступников, но те скрылись. В грузовике находились ювелирные украшения. 24 владельца драгоценностей и другого имущества, большинство из которых юридические лица, понесли ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

Приговором Задонского районного суда Липецкой области от 15 апреля 2019 года двум фигурантам А.Гридневу и В.Ряжских назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Они безуспешно пытались опротестовать его в Липецкой областном суде. 
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#Спецсвяз #грабеж

Комментарии (6)

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Вася Рогов

6 минут назад
Воровать надо миллиардами как и все чиновники , как Сердюков с Вавсильевой , тогда тебе ничего не будет... Ну или копеечный штраф. А не копейки воровать , за которые уголовная статья и реальный срок. Гуся украсть или ведро пшеницы , вот тут ого- го и небо в клеточку . А вот миллиард своровать и тебе ничего за это , вот в этом и есть романтика.
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Гость

12 минут назад
Ой , там и сокровищ всего - то на 15 миллионов , а разговоров.....
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Вован

31 минуту назад
А куда же смотрели водитель и сопровождающие? Как можно не заметить, что к тебе притерлась машина, а тем более не почувствовать, что срывали замок и залезли в кузов? Бред полный! Сказки для лохов!
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Жители

45 минут назад
Скоро это будет каждый день
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Жители

45 минут назад
Скоро это будет каждый день
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ттт

сегодня, 18:33
вот никогда не поверю что такую фигню можно провернуть без участия самих перевозчиков
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