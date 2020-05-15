Происшествия

47 минут назад

Липчанин получил множественные ожоги из-за зажигалки

1 661
#несчастный случай
Липчанин получил множественные ожоги из-за зажигалки
Ночью 15 мая медицинская помощь понадобилась молодому мужчине, получившему на балконе ожоги рук, лица и тела от зажигалки. Каким образом это произошло выясняется.

- После происшествия пострадавшего пришлось госпитализировать, - сообщили службе системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка. 

Всего за сутки по городскому номеру «112» принято около 500 звонков липчан. Из них службе скорой помощи адресовано 13% их общего количества. Сообщений для полиции было вдвое меньше. Зафиксировано много обращений справочного характера. При этом чаще всего горожане интересовались адресами и телефонами медицинских учреждений и аптек.
1 661
#несчастный случай

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кость

9 минут назад
Научи дурака Богу молиться, он и лоб себе разобъем.
ответить

Еще в рубрике

Дальнобойщик вернулся в Липецк из рейса с тяжелой травмой, спасатели помогли достать его из кабины
#авария #ДТП
9
Дальнобойщик вернулся в Липецк из рейса с тяжелой травмой, спасатели помогли достать его из кабины

сегодня, 13:08

Происшествия
«Дэу Нексия» врезалась в машину и выехала на обочину
#ДТП
10
«Дэу Нексия» врезалась в машину и выехала на обочину

сегодня, 11:47

Происшествия
Авария, в которой пострадал ребенок, попала на видео
#ДТП #авария
27
Авария, в которой пострадал ребенок, попала на видео

сегодня, 10:47

Происшествия
В столкновении «Шкоды» и «Шевроле» на улице Московской пострадал 2-летний ребенок
#авария #ДТП
4
В столкновении «Шкоды» и «Шевроле» на улице Московской пострадал 2-летний ребенок

сегодня, 10:27

Происшествия
В парке Металлургов пытались украсть забор
#кража #парк
55
В парке Металлургов пытались украсть забор

сегодня, 09:01

Происшествия
Молодая липчанка забралась ночью на крышу пятиэтажки и спустилась после долгих переговоров со спасат...
#спасатели #падение с высоты
38
Молодая липчанка забралась ночью на крышу пятиэтажки и спустилась после долгих переговоров со спасат...

вчера, 15:24

Происшествия