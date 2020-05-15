Липчанин получил множественные ожоги из-за зажигалки

Ночью 15 мая медицинская помощь понадобилась молодому мужчине, получившему на балконе ожоги рук, лица и тела от зажигалки. Каким образом это произошло выясняется.



- После происшествия пострадавшего пришлось госпитализировать, - сообщили службе системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка.



Всего за сутки по городскому номеру «112» принято около 500 звонков липчан. Из них службе скорой помощи адресовано 13% их общего количества. Сообщений для полиции было вдвое меньше. Зафиксировано много обращений справочного характера. При этом чаще всего горожане интересовались адресами и телефонами медицинских учреждений и аптек.

