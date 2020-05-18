Магазины «Рубль Бум» увеличивают число акций и специальных предложений

Многие сети в преддверии выхода страны из режима самоизоляции сворачивают рекламные акции, надеясь на естественное восстановление спроса покупателей. Однако месяцы, проведённые дома, ощутимо ударили по кошельку горожан, которые стали осмотрительнее относиться к покупкам.

Ещё в конце марта в сети магазинов «Рубль Бум» была разработана масштабная стратегия поддержки населения, которой компания придерживается до сих пор. В её основе - смелое решение максимально увеличить число акций и специальных предложений , чтобы тем самым поддержать граждан в трудные времена.

В мае компания запускает масштабную акцию "Недели грандиозных скидок".

С 14 по 19 мая и с 28 мая по 3 июня в магазинах «Рубль Бум» будут действовать скидки до 40% на хиты продаж, а это более 1000 популярных товаров.

С 15 по 21 мая - скидки до 40% на дезодоранты и гели для душа.

С 22 по 29 мая вы сможете купить все станки, бритвы и кассеты со скидкой до 30%.

С 30 мая по 1 июня будут действовать скидки до 40 % на все товары для детей, включая игрушки и одежду.

29 мая во всех магазинах сети в очередной раз пройдёт популярнейшая акция «4 = 3», во время которой каждый сможет купить четвёртый товар с наименьшей стоимостью в чеке всего за одну копейку. «Изюминка» акции в том, что вам необязательно брать 4 одинаковых товара — они могут быть абсолютно любыми. Более того, предложение действует и на товары, цена которых уже была снижена, для удобства они отмечены жёлтыми ценниками.

Магазинам «Рубль Бум» есть что предложить даже тем, кто старается сейчас покупать по минимуму. «Рубль Бум» обновил список товаров, на которые действуют специальные «социальные» цены. В него входят товары первой необходимости — продукты и бытовая химия, такие как гречка, рис, макароны, тушенка и чай, хозяйственное мыло, «Белизна», стиральный порошок «Миф», универсальные чистящие средства, товары женской гигиены.

«Мы вместе с нашими покупателями переживаем период самоизоляции и каждый день открываем свои двери, чтобы вы могли воспользоваться ещё большим количеством выгодных предложений. В сотрудничестве с нашими поставщиками мы разработали систему скидок на самые ходовые товары, которые будут действовать на протяжении всего мая. Весна — время обновления и позитива, и мы продолжаем делать всё, чтобы покупки в магазинах «Рубль Бум» и дальше приносили вам радость!», - прокомментировали представители сети.

Также в магазинах «Рубль Бум» действуют одни из самых низких цен в Поволжье на востребованные товары - маски и санитайзеры. Регулярно осуществляется поставка средств индивидуальной защиты и антисептиков во все магазины сети. Подробности по каждой из акции можно узнать на сайте 1b.ru



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