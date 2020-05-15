Липчане делятся семейными снимками

Международный день семей отмечается сегодня, 15 мая.

Видеть в социальных сетях массу фото с влюбленными и теплые признания – не редкость для 14 февраля или 8 июля. К дате, когда уместно поделиться своим счастьем, относится и 15 мая – Международный день семей. Липчане не обошли вниманием и этот праздник.Международный день семей провозглашен ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи.