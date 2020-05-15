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сегодня, 14:10

Липчане делятся семейными снимками

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#день семей #соцсети
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Международный день семей отмечается сегодня, 15 мая.

Видеть в социальных сетях массу фото с влюбленными и теплые признания – не редкость для 14 февраля или 8 июля. К дате, когда уместно поделиться своим счастьем, относится и 15 мая – Международный день семей. Липчане не обошли вниманием и этот праздник.











Международный день семей провозглашен ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи.
1023
#день семей #соцсети
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