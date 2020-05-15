Цена на нефть пошла в рост

Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в пятницу утром, 15 мая, превысила отметку $32 доллара за баррель впервые с 6 мая, сообщает «Парламентская газета». Так, в 09:00 мск Brent торговалась на уровне $32,13, прибавляя 3,2%. Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке, отмечает «Финмаркет» .

Обвал на нефтяном рынке случился в начале марта, после того как стало известно о развале сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Участники соглашения пытались договориться о дополнительных ограничениях из-за просевшего спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, но не пришли к согласию не только по этому поводу, но и по поводу продления ОПЕК+. В итоге сделка прекратила свое действие 1 апреля.



На фоне новостей о развале сделки нефтяные цены рухнули на 30%. Позже они немного отыграли падение, но на прежний уровень так и не вернулись, продолжив снижение. В среду, 1 апреля, стоимость нефти марки Brent с поставками в июне находилась на уровне $25,87 за баррель (на 6:14 мск), стоимость нефти WTI с поставками в мае — $20,55. 22 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме опустилась ниже 10 долларов. По состоянию на вечер вторника, 21 апреля, она торговалась на уровне 9,5 доллара за баррель.