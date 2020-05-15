В России
29 минут назад
В пельменях семи марок нашли кишечную палочку
Исследование проводили в Роскачестве.
Роскачество подвело итоги повторного исследования пельменей, оценив продукцию семи торговых марок на соответствие как действующим нормам, так и требованиям опережающего стандарта организации. Если по результатам прошлогодних испытаний из семи исследованных сейчас торговых марок рейтинг обнулился только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов, то сейчас нарушения были выявлены во всех семи.
- В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование, — сообщается в пресс-релизе.
Кишечная палочка была найдена в пельменях марок «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь», а в пельменях «Сибирской коллекции» содержалась еще и сальмонелла. Таким образом, пельмени данных производителей не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», пишут «Известия». Кроме наличия в продукции опасных бактерий, было также замечено несоответствие заявленной в маркировке информации. Так, в пельменях двух торговых марок оказалось существенно меньше белка.
В Роскачестве отметили, что при приготовлении пельменей необходимо варить их не менее 10 минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.
- В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование, — сообщается в пресс-релизе.
Кишечная палочка была найдена в пельменях марок «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь», а в пельменях «Сибирской коллекции» содержалась еще и сальмонелла. Таким образом, пельмени данных производителей не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», пишут «Известия». Кроме наличия в продукции опасных бактерий, было также замечено несоответствие заявленной в маркировке информации. Так, в пельменях двух торговых марок оказалось существенно меньше белка.
В Роскачестве отметили, что при приготовлении пельменей необходимо варить их не менее 10 минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.