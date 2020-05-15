В России

сегодня, 12:43

Россияне забирают деньги из банков

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#вклад #отток капитала
Россияне забирают деньги из банков

В стране замечен резкий спад объема сбережений.

В 2020 году эксперты наблюдают стремительный отток средств со счетов россиян, пишут «Известия». Во многом это связано с опасениями потерять деньги в кризис и расходами на продукты в период самоизоляции. По данным Центробанка, в первом квартале текущего года реальные располагаемые доходы остались примерно на прошлогоднем уровне. Однако из-за ожидания самоизоляции расходы на потребительские товары повысились на 2,6%. Аналитики предполагают, что в результате прирост сбережений по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом может сократиться на 30—40%.

Если в 2018 году россияне хранили накопления как на вкладах, так и в наличности (54% и 46%, соответственно), то в 2019 году они практически перестали использовать последний вариант. В 2020 году эксперты отметили отток денег со счетов россиян. По их мнению, граждане боялись потерять деньги из-за кризиса и решили забрать наличные из банков. В этом году жители России, согласно оценкам экспертов, смогут отложить не более 1,3-1,5 триллиона рублей.

В ЦБ связали отрицательную динамику объема сбережений населения со стагнацией реальных располагаемых доходов. Также отмечается, что россияне закрывали и валютные депозиты. Они теряли свою привлекательность из-за снижения ставок и сокращений линейки таких вкладов. Ранее в Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады из-за потери дохода и необходимости тратить накопления, напоминает РИА Новости.

 

186
#вклад #отток капитала

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