113 человек умерли в России за сутки из-за COVID-19

14 мая выявлено более 10 тысяч новых случаев.

За сутки в 85 российских регионах выявили 10 598 случаев COVID-19, умерли 113 человек, выздоровели 4694, сообщил оперативный штаб.

В Москве зарегистрировали 4748 пациентов, в Московской области — 945, Санкт-Петербурге — 541. При этом в столице третий день подряд фиксируют меньше пяти тысяч новых заболевших.

Также новые заразившиеся есть в Нижегородской, Саратовской, Тульской, Свердловской, Ивановской и Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. За сутки 307 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области, 115 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 113 - в Саратовской области, 105 - в Тульской области, 104 - в Свердловской области, 101 - в Ивановской области, 100 - в Челябинской области. Почти у половины больных нет симптомов.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 262 843 случаев, более 58 тысяч выздоровели, 2418 человек скончались, сообщает РИА Новости.