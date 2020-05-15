В России

сегодня, 12:29

Германия отказала «Северному потоку-2»

1 151
#строительство #газопрово
Германия отказала «Северному потоку-2»

Регулятор ФРГ отказал в освобождении "Северного потока - 2" от правил Газовой директивы ЕС. Необходимым условием для выведения проекта из-под правил была его реализация до 23 мая 2019 года

Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора, пишет ТАСС.

- Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока - 2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования, - отмечается в нем.

В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил обновленной Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. В случае с "Северным потоком - 2" это не так, считают в ведомстве.

Компания Nord Stream 2 изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав, заявил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG

«Мы намерены прежде всего изучить это решение, спокойно оценить его, а также, конечно, изучить меры с целью защиты своих прав», – заявил он, передает РИА «Новости».

В самом регуляторе заявили, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по трубопроводу «Северный поток – 2» может быть обжаловано, пишет «Взгляд».

«Против решения в течение одного месяца с момента его представления может быть подана жалоба. Жалобу следует в письменном виде подать в Федеральное сетевое агентство. Достаточно, если жалоба в течение этого срока поступит в Высший земельный суд Дюссельдорфа», – говорится в документе.

Жалобу необходимо обосновать, на это также дается месячный срок с даты ее подачи, но срок может быть продлен по решению инстанции, рассматривающей жалобу.

1 151
#строительство #газопрово

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанка

сегодня, 12:41
Заколотить бы это окно в Европу как говорил Петр 1 и у России тогда никаких проблем не было вообще! А вот у этих мозгокрутов пожалуй очень много
ответить

Еще в рубрике

В пельменях семи марок нашли кишечную палочку
#проверка #качество #пельмени
В пельменях семи марок нашли кишечную палочку

27 минут назад

В России
Россияне забирают деньги из банков
#вклад #отток капитала
Россияне забирают деньги из банков

сегодня, 12:43

В России
113 человек умерли в России за сутки из-за COVID-19
#коронавирус
113 человек умерли в России за сутки из-за COVID-19

сегодня, 12:35

В России
Бизнесмену предъявили обвинение в двойном убийстве
#двойное убийство
Бизнесмену предъявили обвинение в двойном убийстве

сегодня, 12:05

В России
Вылечившаяся от коронавируса женщина заболела снова
#коронавирус
Вылечившаяся от коронавируса женщина заболела снова

сегодня, 11:59

В России
Москва купила крупнейший завод в России по производству масок
#маски
Москва купила крупнейший завод в России по производству масок

сегодня, 11:53

В России