Германия отказала «Северному потоку-2»

Регулятор ФРГ отказал в освобождении "Северного потока - 2" от правил Газовой директивы ЕС. Необходимым условием для выведения проекта из-под правил была его реализация до 23 мая 2019 года

Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора, пишет ТАСС .

- Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока - 2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования, - отмечается в нем.

В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил обновленной Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. В случае с "Северным потоком - 2" это не так, считают в ведомстве.

Компания Nord Stream 2 изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав, заявил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG

«Мы намерены прежде всего изучить это решение, спокойно оценить его, а также, конечно, изучить меры с целью защиты своих прав», – заявил он, передает РИА «Новости».

В самом регуляторе заявили, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по трубопроводу «Северный поток – 2» может быть обжаловано, пишет «Взгляд» .

«Против решения в течение одного месяца с момента его представления может быть подана жалоба. Жалобу следует в письменном виде подать в Федеральное сетевое агентство. Достаточно, если жалоба в течение этого срока поступит в Высший земельный суд Дюссельдорфа», – говорится в документе.

Жалобу необходимо обосновать, на это также дается месячный срок с даты ее подачи, но срок может быть продлен по решению инстанции, рассматривающей жалобу.