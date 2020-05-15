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Бизнесмену предъявили обвинение в двойном убийстве
Красноярскому бизнесмену и экс-депутату заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову предъявлено обвинение по делу об убийстве двух человек в 1994 году.
- Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, - сообщили в СК.
По версии следствия, Быков решил убить 23-летнего Александра Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля Кирилла Войтенко, после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Из-за произошедшего с Наумовым конфликта, Быков решил, что они с друзьями причастны к взрыву. Он поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды. В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы.
Свидетели впервые за 26 лет указали на красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова как на главного организатора двойного убийства, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отметили в СК, трое свидетелей пояснили, что до сих пор не давали показания "в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку". Свидетели подтвердили, что Быков не просто был знаком с Наумовым, у них были деловые отношения. В какой-то момент, по словам свидетелей, между ними разгорелся конфликт, после которого Наумов стал опасаться за свою жизнь, носить бронежилет и передвигаться на чужом автомобиле, пишет РИА Новости.