В России

14 минут назад

Вылечившаяся от коронавируса пациента заболела снова

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#коронавирус
Вылечившаяся от коронавируса пациента заболела снова

В Бурятии зафиксировали первый подобный случай.

Как сообщили сегодня в Минздраве Бурятии, в республике зафиксирован первый случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией у одного и того же человека.

- 21 апреля пациентка, болевшая коронавирусом, была выписана после двух отрицательных тестов. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Она сдала тест, который показал наличие у нее коронавируса, - пояснила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

При этом врачи пока не знают, с чем связано повторное заболевание, сообщает издание «Номер один». По информации Управления Роспотребнадзора на утро 15 мая, в Бурятии зарегистрировано 865 (+41) лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19. Из них в Улан-Удэ – 543 случая.  Как отметила главный врач Республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, на сегодняшний день из двух ковидных стационаров выписано 476 пациентов.

Всего в России инфекцию обнаружили у 252 245 человек, 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
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#коронавирус

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