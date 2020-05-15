Общество

27 минут назад

Второстепенный выезд с улицы Водопьянова на улицу Папина перекроют сегодня

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#дорожные работы
15 мая будет перекрыт выезд со второстепенного дублера улицы Водопьянова на улицу Папина.

- По мнению специалистов профильных департаментов и управления ГИБДД, это позволит увеличить скорость прохождения перекрестка Папина-Водопьянова-Меркулова, а также существенно улучшит пропускную способность улицы Папина, которая стала одним из основных дублеров проспекта Победы, закрытого для реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили о причинах такого решения в мэрии.


Как считают администрации Липецка, принятая мера также позволит сократить  задержки в движении общественного транспорта, пущенного здесь в объезд перекрытого участка проспекта Победы. При этом для заезда на второстепенный участок улицы Водопьянова со стороны 15 микрорайона есть два разрыва - один за остановкой «Музыкальное училище», другой - за остановкой «23 микрорайон», поэтому транспортное сообщение с районом нарушено не будет.                     

Водителей призывают быть внимательнее, и при необходимости воспользоваться альтернативными путями выезда на улицу Папина.

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#дорожные работы

Комментарии (2)

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002

11 минут назад
На этом перекрёстке со стороны кольцевой,водители автобусов проезжают со второго ряда на ул.Папина,где проезд только прямо,нарушая правила.Так что,общественный транспорт не задерживается,как пишется в статье.
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кпп

15 минут назад
Давно пора. Ещё бы разметку по всей ул. Папина сделали.
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