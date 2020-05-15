В России

24 минуты назад

Россиянам предлагают выдавать пособия на маски и перчатки

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#пособие #коронавирус
Россиянам предлагают выдавать пособия на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.

Ирина Волынец указала, что во многих регионах страны введен обязательный масочный режим, однако не у всех граждан есть возможность приобрести средства индивидуальной защиты, пишут «Известия».

- В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии, — цитирует обращение RT.

Согласно предложению НРК, выплаты должны быть ежемесячными и рассчитываться исходя из средней цены средств защиты в каждом регионе, а также выдачи минимум одной маски в день.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение Национального родительского комитета ввести в России специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса. По словам Рязанского, мотив такого предложения понятен, но, как подчеркнул сенатор, стоит выбирать «более простые модели поведения».

- В таких ситуациях можно просто раздавать (средства индивидуальной защиты. — RT) на входе в какие-то учреждения, куда людям надо ходить обязательно. Надо заниматься раздачей, в том числе давать бесплатно — как бахилы в поликлиниках, — пояснил он.

Парламентарий отметил, что такой вариант более простой, чем «администрирование сложного процесса, вычисление, кому и сколько».
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#пособие #коронавирус

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