Происшествия
сегодня, 10:47
Авария, в которой пострадал ребенок, попала на видео
Три автомобиля столкнулись на улице Московской.
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В YouTube разместили видеозапись ДТП, произошедшего на улице Московской в Липецке 14 мая. На записи видно, что легковой автомобиль «Шевроле Лачетти» стоял на светофоре и ждал зеленый сигнал. В этот момент водитель белой «Шкоды» врезался в стоящую машину. От удара легковушку отбросило вперед, а в «Шкоду» из-за резкого торможения врезается еще одна машина.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии пострадал двухлетний пассажир «Шкоды». Ребенка доставили в областную детскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. От серьезных травм ребенка уберегло детское кресло.
Из-за эмоциональных комментариев, GOROD48 отредактировал видео.
Видео: Виктор Седых
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии пострадал двухлетний пассажир «Шкоды». Ребенка доставили в областную детскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. От серьезных травм ребенка уберегло детское кресло.
Из-за эмоциональных комментариев, GOROD48 отредактировал видео.
Видео: Виктор Седых
Баран со Шкоды
Александр
Ааа
;-)
123
пацан
всякое бывает
Сергей 13
Шкоднику
ваг