Авария, в которой пострадал ребенок, попала на видео

Три автомобиля столкнулись на улице Московской.



Из-за эмоциональных комментариев, GOROD48 отредактировал видео.





Видео: Виктор Седых



В YouTube разместили видеозапись ДТП, произошедшего на улице Московской в Липецке 14 мая. На записи видно, что легковой автомобиль «Шевроле Лачетти» стоял на светофоре и ждал зеленый сигнал. В этот момент водитель белой «Шкоды» врезался в стоящую машину. От удара легковушку отбросило вперед, а в «Шкоду» из-за резкого торможения врезается еще одна машина.Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии пострадал двухлетний пассажир «Шкоды». Ребенка доставили в областную детскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. От серьезных травм ребенка уберегло детское кресло.