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Авария, в которой пострадал ребенок, попала на видео

15 2321
#ДТП #авария
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Три автомобиля столкнулись на улице Московской.

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В YouTube разместили видеозапись ДТП, произошедшего на улице Московской в Липецке 14 мая. На записи видно, что легковой автомобиль «Шевроле Лачетти» стоял на светофоре и ждал зеленый сигнал. В этот момент водитель белой «Шкоды» врезался в стоящую машину. От удара легковушку отбросило вперед, а в «Шкоду» из-за резкого торможения врезается еще одна машина.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии пострадал двухлетний пассажир «Шкоды». Ребенка доставили в областную детскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. От серьезных травм ребенка уберегло детское кресло.

Из-за эмоциональных комментариев, GOROD48 отредактировал видео.


Видео: Виктор Седых


15 2321
#ДТП #авария
1

Комментарии (15)

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Баран со Шкоды

12 минут назад
Ехал 15 км/час, вдруг как вылетел, как подрезал и задним ходом в меня въехал! Все так и было, клянусь партийным билетом едроссии.
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Александр

20 минут назад
Олень
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Ааа

22 минуты назад
Ну чё сказать!!! Долбоящер !!!!
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;-)

37 минут назад
Зря видео выложили. Сначало надо было услышать: "а меня подрезали и резко встали". А уж потом носом ткнуть в видео.
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123

40 минут назад
я в шоке
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пацан

40 минут назад
лачета осыпалась,гнилая видимо.
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всякое бывает

42 минуты назад
Шкоднику, А он что,без страховки?
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Сергей 13

44 минуты назад
ваг, ага,и ремонт по мелочи,поворотники же целые...
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Шкоднику

46 минут назад
придется хорошо заплатить ,может быть без штанов останется !
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ваг

55 минут назад
Шкоде хоть бы хрен,даже поворотники живы остались!
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