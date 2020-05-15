В Липецкой области за сутки подтверждены 48 случаев инфицирования коронавирусом

С начала эпидемии заболели уже 1084 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 48 человек. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения инфекции.



С начала эпидемии территории региона зарегистрировано 1084 случая новой коронавирусной инфекции. 258 человек успешно прошли лечение, 3 человека умерли.

