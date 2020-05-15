Коронавирус

52 минуты назад

В Липецкой области за сутки подтверждены 48 случаев инфицирования коронавирусом

18 1511
#коронавирус
В Липецкой области за сутки подтверждены 48 случаев инфицирования коронавирусом

С начала эпидемии заболели уже 1084 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 48 человек. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения инфекции.
 
С начала эпидемии территории региона зарегистрировано 1084 случая новой коронавирусной инфекции. 258 человек успешно прошли лечение, 3 человека умерли.
18 1511
#коронавирус

Комментарии (18)

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ОДИН ГОЛОС

7 секунд назад
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ОДИН ГОЛОС

28 секунд назад
ВЫШЕ 50 НЕ БУДЕТ А В КОНЦЕ ТОЙ НЕДЕЛИ БУДЕТ ВСЕГО 10 ИЛИ 15ЧЕЛ А ТАМ УЖЕ БУДЕТ АГИТАЦИЯ НА ВЫБОРЫ И ВСЕ НИ КАКОГО КОРОНА ВИРУСА
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5 минут назад
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ттт

5 минут назад
неожиданно, должно было быть 45. Намеки что с этим цирком пора завязывать они не толстые, они жирные ....
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Брехун

5 минут назад
По России смерность от короны 9 человека из 1000. В Липецке на сегодняшний день - всего 3 человека умерло. Мало того что в России и так смертность ниже чем в других странах в 6 раз, так в Липецке эта смертность ниже в 20 раз. БРАВО! Липецкие статистики - самые лучшие. Так подкручивать цифры - это нужно постараться. Все перестали умирать от короны, а стали видимо умирать от пневмонии. А кого из главных врачей это не устраивает - видимо просят на выход..
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липчанин

6 минут назад
Что - то "заело " на 46. 47.48 .
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71

15 минут назад
Когда в Липецке начнут делать тесты?
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Вот и брехня

20 минут назад
Брехня, Если на больного по 600 т в день тратится то и самый высокий показатель известно где будет.
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