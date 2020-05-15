Коронавирус
52 минуты назад
В Липецкой области за сутки подтверждены 48 случаев инфицирования коронавирусом
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С начала эпидемии заболели уже 1084 человека.
За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 48 человек. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения инфекции.
С начала эпидемии территории региона зарегистрировано 1084 случая новой коронавирусной инфекции. 258 человек успешно прошли лечение, 3 человека умерли.
С начала эпидемии территории региона зарегистрировано 1084 случая новой коронавирусной инфекции. 258 человек успешно прошли лечение, 3 человека умерли.
18 1511
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липчанин
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Вот и брехня