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Липчан ждут на «Ночь в музее» в онлайн

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#ночь в музее
Липчан ждут на «Ночь в музее» в онлайн

Из-за ограничений, связанных с купированием распространения коронавирусной инфекции, традиционная акция ушла в Сеть.

- 16 мая стартует всероссийская акция «Ночь музеев». Впервые она пройдет в онлайн-формате. Это будет невероятная ночь, когда можно будет отправиться в любой музей страны, не выходя из дома. Поскольку учреждения культуры пока ещё находятся на карантине – акция «Ночь музеев» будет действовать виртуально. В этом году она посвящена 75-летию Великой Победы, - сообщает управление культуры и туризма Липецкой области. - Побывать в любом музее страны можно на портале Культура.РФ в разделе «Ночь музеев».

Липецкий областной краеведческий музей подготовил видеоэкскурсию по обновленному залу «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны». Особое место в экспозиции занимают диорамы и комплекс исторической реконструкции. В витринах и на подиумах – подлинные реликвии войны: советское трофейное оружие, продукция местных предприятий. Личные вещи фронтовиков, воинское снаряжение. Еще одна экспозиция музея «Суровые краски войны» посвящена художникам-землякам, в творчестве которых тема Великой Отечественной войны занимает одно из главных мест. Всего на выставке 50 картин – подлинных документов истории.

В Липецком областном выставочном зале можно посетить виртуальные выставки «Плакаты военных лет», «Забвению не подлежит» с участием работ ветеранов Великой Отечественной войны.

Липецкий областной художественный музей подготовил онлайн-проекты:

• выставка «Была война», подготовлена с 10 художественными музеями России, проводится в рамках межмузейного проекта;
• лекция «И помнит мир спасённый…» Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в монументальной скульптуре;
• художественно-просветительский проект «Победа. Нам жить и помнить». Участники проекта: Музей обороны Москвы, Липецкий областной художественный музей, Белгородский областной художественный музей;
• выставка «О Родине, о России, о Доне». Иллюстрации к произведениями М. А. Шолохова;
• выставка «В зеркале мифа». Часть 1, 2, 3;
• экскурсия по постоянной экспозиции «Страницы XX века».

Музей-усадьба П.П. Семёнова-Тян-Шанского представляет экспозицию «Война. Блокада. Семёновы-Тян-Шанские».

Историко-культурный музей города Липецка подготовил проект «Ночью прошлое оживает». Сюжет построен так, чтобы создать эффект присутствия. 16 мая в 21.00 во всех группах и аккаунтах музея в социальных сетях смотрите проект «Ночь в Историко-культурном музее».

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#ночь в музее

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