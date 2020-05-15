Происшествия

сегодня, 09:01

В парке Металлургов пытались украсть забор

34 1402
#кража #парк
В парке Металлургов пытались украсть забор

О происшествии сообщили в полицию.

Вчера утром сотрудники парка Металлургов спугнули злоумышленников. Воры пытались срезать и украсть две секции ограждения. Администрации парка сообщила о происшествии в полицию и надеется, что злоумышленники будут пойманы.



Напомним, прошлой осенью было испорчено благоустройство недавно реконструированного парка «Быханов сад». Девушка уронила кольцо в фигуру оленя и вместе со спутником пыталась достать украшение, испортив фигуру. За порчу оленя ей был назначен штраф.
34 1402
#кража #парк

Комментарии (34)

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Перри Мейсон

3 минуты назад
Егор, зайка моя, опять ты со своим братьями ватникам за Крым мстил под лозунгом "Бандера придёт, порядок наведёт!"?)))
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ВВП

6 минут назад
ЛипчанИны хрен тут говорить....Менталитетс!!
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Егор

7 минут назад
Это были выб.ядки Пэри мейсона, запутЕского дегенерата и долбоящера.
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//@,

15 минут назад
/@, Сколько ты за него получишь здравствуйте его на металолом? Ну а если поподёшся валют по полной. А это даже на пачку сигарет не дадут.
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indezit

16 минут назад
Что за домыслы? Идёт человек по Родине (конституционное право), видит - искусственное препятствие, а идти надо. Что делать?
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А зачем?

19 минут назад
А зачем нужен здесь забор??? Ну, поставили какие- нибудь прикольные столбики , указывающие границы парка, да и достаточно! Одни заборы кругом! Мерзко… В советское время такого дурдома не было…
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/@

29 минут назад
МАЛЕТКИ житут проезд осенний. ОБЩАГА 2брата помогут. ЦуРкАМ метал здают. ПОДВАЛЫ метал воруют МЕНТЫ сморят их незабирают позор надо катцать а молетку. Созать.
ответить

/@

29 минут назад
МАЛЕТКИ житут проезд осенний. ОБЩАГА 2брата помогут. ЦуРкАМ метал здают. ПОДВАЛЫ метал воруют МЕНТЫ сморят их незабирают позор надо катцать а молетку. Созать.
ответить

Александр

34 минуты назад
гость, кстати этот инцидент был остановлен сотрудниками охраны
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автоледи

34 минуты назад
Ой,а мож на забор дерево упало,ветер же сильный на улице.
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