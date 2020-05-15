Происшествия
сегодня, 09:01
В парке Металлургов пытались украсть забор
О происшествии сообщили в полицию.
Вчера утром сотрудники парка Металлургов спугнули злоумышленников. Воры пытались срезать и украсть две секции ограждения. Администрации парка сообщила о происшествии в полицию и надеется, что злоумышленники будут пойманы.
Напомним, прошлой осенью было испорчено благоустройство недавно реконструированного парка «Быханов сад». Девушка уронила кольцо в фигуру оленя и вместе со спутником пыталась достать украшение, испортив фигуру. За порчу оленя ей был назначен штраф.
Напомним, прошлой осенью было испорчено благоустройство недавно реконструированного парка «Быханов сад». Девушка уронила кольцо в фигуру оленя и вместе со спутником пыталась достать украшение, испортив фигуру. За порчу оленя ей был назначен штраф.
Перри Мейсон
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