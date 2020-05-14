Липецкая вечЁрка: продажа особняка, пройденный порог и штраф за пост

Читатели сегодня активно комментировали продажу активов скандального застройщика. Активы липецкой строительной компании СУ-5, признанной банкротом, реализованы с торгов. Арбитражному управляющему удалось найти покупателей на недвижимость, земельный участок и имущество, записанное на банкрота. В их числе – старинный особняк в центре Липецка и солярий. Лоты ушли за бесценок.

Не меньше комментариев к сообщению о том, что трое липецких полицейских заболели COVID-19 . К счастью, их болезнь протекает в легкой форме - они лечатся амбулаторно, на дому. Те полицейские, которые находились с ними в контакте, переведены в режим самоизоляции. Тем временем число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области перешагнуло порог в 1 000 . С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрировано 1036 случаев. 14 мая в Липецкой области COVID-19 подтверждена еще у 46 человек. Всего с начала эпидемии после перенесенного заболевания COVID-19 выздоровели 258 человек. Три человека умерли, 775 находятся на лечении . 198 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 375 человек с подозрением на выделение вируса находятся в больницах. Получают лечение на дому 577 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

Пост о червивой рыбе в липецкой больнице обошелся москвичке в 15’000 рублей. Мировой судья Октябрьского района Липецка оштрафовал за распространение заведомо ложной информации 32-летнюю жительницу Москвы. Женщина опубликовала в социальных сетях пост о предложенной на обед в больнице «Липецк-Мед» рыбе с червями.