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37 минут назад

Липецкая вечЁрка: продажа особняка, пройденный порог и штраф за пост

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: продажа особняка, пройденный порог и штраф за пост

Читатели сегодня активно комментировали продажу активов скандального застройщика. Активы липецкой строительной компании СУ-5, признанной банкротом, реализованы с торгов. Арбитражному управляющему удалось найти покупателей на недвижимость, земельный участок и имущество, записанное на банкрота. В их числе – старинный особняк в центре Липецка и солярий. Лоты ушли за бесценок.

Не меньше комментариев к сообщению о том, что трое липецких полицейских заболели COVID-19.  К счастью, их болезнь протекает в легкой форме - они лечатся амбулаторно, на дому. Те полицейские, которые находились с ними в контакте, переведены в режим самоизоляции. Тем временем число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области перешагнуло порог в 1 000. С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрировано 1036 случаев. 14 мая в Липецкой области COVID-19 подтверждена еще у 46 человек. Всего с начала эпидемии после перенесенного заболевания COVID-19 выздоровели 258 человек. Три человека умерли, 775 находятся на лечении. 198 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 375 человек с подозрением на выделение вируса находятся в больницах. Получают лечение на дому 577 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 

Пост о червивой рыбе в липецкой больнице обошелся москвичке в 15’000 рублей. Мировой судья Октябрьского района Липецка оштрафовал за распространение заведомо ложной информации 32-летнюю жительницу Москвы. Женщина опубликовала в социальных сетях пост о предложенной на обед в больнице «Липецк-Мед» рыбе с червями


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#вечёрка

Комментарии (5)

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Виктор 2-28-14

7 минут назад
Особняки в центре Липецка ,ну совсем дешёвые. ...А червячки дорогие .....по пятнадцать тыщ! ....Сколько же в червяках стоил особняк?....Да не больше двух, которые в рыбе лазают,а которые в колбасе своё счастье ищут,ну тех от силы полтора,может быть,да и то сомнительно....
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Ваня

14 минут назад
Вот ещё фейк . Один высокопоставленный человек , сказал , что в аптеках Липецка есть запас масок в количестве 470 тыс штук . Считаем . Четыре маски на человека в день и всего запаса хватит для 120 тыс . человек на один день . А сколько человек проживает в Липецке и что они будут одевать на следующий день ? У нас всего достаточно !
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Ваня

23 минуты назад
Как сказал один человек , были времена и тяжелее , но подлее не было . Все понимают , где фейк с " червями" ...
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Нищий

30 минут назад
Теперь надо и весы с собой брать, чтобы засудить больницу .
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Инквизитор

32 минуты назад
Как сказал Ивлев в передаче про кафешки, вы пришли кормить людей, так сделайте вкусно и красиво, а если нет то вы пришли кормить поросят.
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