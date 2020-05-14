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В Липецкой области ВИЧ выявляют у 1 человека на тысячу обследованных

8 480
#ВИЧ
В Липецкой области ВИЧ выявляют у 1 человека на тысячу обследованных

В прошлом году проверку на заразу прошёл каждый пятый житель региона.

В преддверие Международного Дня памяти людей, умерших от СПИДа, управление Роспотребнадзора по Липецкой области поделилось статистикой по этому заболеванию в регионе.

В прошлом году заболеваемость ВИЧ В Липецкой области снизилась: было выявлено 348 новых случаев заразы против 361 годом ранее. К слову, сейчас преобладает половой путь передачи заразы – 63%, что повышает риск ей распространения вне наркотического сообщества.

По данным Роспотребнадзора, проверку на инфекцию прошли 316 273 человека, в том числе все пациенты больниц, люди, обращавшиеся в поликлиники и т.п. Заболеваемость в регионе составила 1,1 человека на 1 000 обследованных.

Заболеваемость ВИЧ в регионе находится не на очень высоком уровне, но настораживает другое. По данным Роспотребнадзора, Россия занимает 1-е место в Европе по быстрым темпам распространения ВИЧ-инфекции, а в мире – 4-е место после ЮАР, Нигерии и Мозамбика.

Фото lekoboz.ru

8 480
#ВИЧ

Комментарии (8)

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Гость

1 минуту назад
Метаморфозы в областной больнице!
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Ага да

40 минут назад
Краснинский район обследуйте удивитесь)
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З. Р. Бармалей

44 минуты назад
Пора вводить обязательное ношение поясов верности с разблокировкой по коду из смс
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Доктор-виРусолог

58 минут назад
"СПИД - великая мистификация 20 века!" Прекрасная серия научных фильмов. "28" клеток головного мозга, а ты, ослик, фильм-то не в состоянии просмотреть. Так не суди всех по себе. Педрилко модераторное... Он для тех, кто умеет думать и наблюдать. Для смотрящих зомбо-ТВ и паствы, стада человечьего, простой смысл фильма абсолютно непонятен.
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Мой комментарий

59 минут назад
35 лет действительно опасный вирус не смог заставить людей надевать га.. нд.. ны, а фейковый COVID за 3 месяца одел на всех намордники!
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28

сегодня, 18:25
Доктор-виРусолог, идиот, что с тебя взять....
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28

сегодня, 18:25
4-е место в мире после ЮАР, Нигерии и Мозамбика.
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Доктор-виРусолог

сегодня, 18:24
"СПИД - великая мистификация 20 века!" Прекрасная серия научных фильмов. Но это для тех, кто умеет думать и габлюдать. Для сморящих зомбо-ТВ и паствы, стада человечьего, простой смысл фильма абсолютно непонятен.
ответить

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