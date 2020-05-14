В Липецкой области ВИЧ выявляют у 1 человека на тысячу обследованных

В прошлом году проверку на заразу прошёл каждый пятый житель региона.

В преддверие Международного Дня памяти людей, умерших от СПИДа, управление Роспотребнадзора по Липецкой области поделилось статистикой по этому заболеванию в регионе.

В прошлом году заболеваемость ВИЧ В Липецкой области снизилась: было выявлено 348 новых случаев заразы против 361 годом ранее. К слову, сейчас преобладает половой путь передачи заразы – 63%, что повышает риск ей распространения вне наркотического сообщества.

По данным Роспотребнадзора, проверку на инфекцию прошли 316 273 человека, в том числе все пациенты больниц, люди, обращавшиеся в поликлиники и т.п. Заболеваемость в регионе составила 1,1 человека на 1 000 обследованных.

Заболеваемость ВИЧ в регионе находится не на очень высоком уровне, но настораживает другое. По данным Роспотребнадзора, Россия занимает 1-е место в Европе по быстрым темпам распространения ВИЧ-инфекции, а в мире – 4-е место после ЮАР, Нигерии и Мозамбика.



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