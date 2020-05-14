Банк ЗЕНИТ запустил доставку платежных карт клиентам

Банк ЗЕНИТ организовал доставку банковских карт в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Акция действует для зарплатных клиентов и пенсионеров, получающих средства на счет.

Клиентам необходимо через контакт-центр Банка ЗЕНИТ оставить заявку на выпуск банковской карты. Срок изготовления составляет до двух дней. Сотрудники банка во время доставки карты научат всех желающих пользоваться приложением «ЗЕНИТ Онлайн»*. При встрече соблюдаются все необходимые меры безопасности.

Снять денежные средства без комиссии можно в банкоматах Банка ЗЕНИТ, а также у партнеров — АО «Альфа-Банка», ПАО Банка «Открытие» и ПАО «Московский кредитный банк». Кроме того, карта дает возможность получать кэшбэк за покупки до 2 % ежемесячно. А на остаток по счету начисляются проценты — до 5,5 % годовых.

«Пожилые люди, получающие средства на счет, не могут из-за режима самоизоляции прийти в банк и получить свою пенсию. Специально для них мы организовали доставку банковских карт, с помощью которых они могут снять средства в ближайшем банкомате или оплатить покупки в магазине. Таким клиентам станет доступно мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн», что позволит оплачивать коммунальные счета не выходя из дома. Также мы готовы рассмотреть заявления на доставку карт для всех желающих», — отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

ПАО Банк ЗЕНИТ образованo в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО ННПФ «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

*Для лиц старше 6 лет.



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