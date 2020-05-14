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Фермерам придется вернуть субсидию
Региональное управление экономического развития обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Никольская мельница» о взыскании задолженности в размере 582 997 рублей.
- Получатель субсидии обязан представлять в Управление экономического развития Липецкой области отчет о достижении показателей результативности не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. Однако ООО «Никольская мельница» указанную отчетность за 2018 год не представило. В этом случае, согласно соглашению, получатель субсидии обязан возвратить в областной бюджет полученные денежные средства, - уточнили в Арбитражном суде.
Управлением экономического развития Липецкой области 6 мая 2019 года направлено уведомление фермерам о возврате субсидии, однако бюджетные средства не были возвращены в доход регионального бюджета.
Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение удовлетворить исковое заявление Управления экономического развития Липецкой области и взыскать в доход областного бюджета с ООО «Никольская мельница» 582 997 рублей. Ситуацию с возвратом денег может осложнить то, что организация с 2018 года находится в стадии ликвидации и признана банкротом.