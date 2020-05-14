Общество

сегодня, 16:39

Фермерам придется вернуть субсидию

1572
#субсидия #суд
1
Фермерам придется вернуть субсидию

Региональное управление экономического развития обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Никольская мельница» о взыскании задолженности в размере 582 997 рублей.

Как указано в исковом заявлении, в рамках мероприятий программы развития региональной экономики было предусмотрено предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или модернизации производства товаров. Субъект малого предпринимательства ООО «Никольская мельница» признан получателем данной субсидии, с ним заключено соответствующее соглашение. Из областного бюджета в 2017 году «Никольская мельница» получила 582 997 рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.
  
- Получатель субсидии обязан представлять в Управление экономического развития Липецкой области отчет о достижении показателей результативности не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. Однако ООО «Никольская мельница» указанную отчетность за 2018 год не представило. В этом случае, согласно соглашению, получатель субсидии обязан возвратить в областной бюджет полученные денежные средства, - уточнили в Арбитражном суде. 

Управлением экономического развития Липецкой области 6 мая 2019 года направлено уведомление фермерам о возврате субсидии, однако бюджетные средства не были возвращены в доход регионального бюджета. 

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение удовлетворить исковое заявление Управления экономического развития Липецкой области и взыскать в доход областного бюджета с ООО «Никольская мельница» 582 997 рублей. Ситуацию с возвратом денег может осложнить то, что организация с 2018 года находится в стадии ликвидации и признана банкротом.
1572
#субсидия #суд
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Справка для дежурных группы не нужна – ребенка в детсаду осмотрит медик
#детсад
Справка для дежурных группы не нужна – ребенка в детсаду осмотрит медик

16 минут назад

Общество
В парке Победы начался ремонт пешеходных дорожек
#парк Победы #реконструкция
1
В парке Победы начался ремонт пешеходных дорожек

31 минуту назад

Общество
ФКР выпустил информационные видеоролики о капремонте
#фкр
ФКР выпустил информационные видеоролики о капремонте

55 минут назад

Общество
Выпускные рекомендуют провести онлайн
#Липецкие зори #выпускной
33
Выпускные рекомендуют провести онлайн

сегодня, 14:57

Общество
В сквере Пограничников вывесят флаг, а к Вечному огню приедут возлагать цветы поодиночке
#День пограничника #ветераны
25
В сквере Пограничников вывесят флаг, а к Вечному огню приедут возлагать цветы поодиночке

сегодня, 12:49

Общество
За свежесть газона на липецком Городище будет отвечать автоматическая система
#горолище
3
За свежесть газона на липецком Городище будет отвечать автоматическая система

сегодня, 12:33

Общество