Фермерам придется вернуть субсидию

Региональное управление экономического развития обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Никольская мельница» о взыскании задолженности в размере 582 997 рублей.

Как указано в исковом заявлении, в рамках мероприятий программы развития региональной экономики было предусмотрено предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или модернизации производства товаров. Субъект малого предпринимательства ООО «Никольская мельница» признан получателем данной субсидии, с ним заключено соответствующее соглашение. Из областного бюджета в 2017 году «Никольская мельница» получила 582 997 рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.



- Получатель субсидии обязан представлять в Управление экономического развития Липецкой области отчет о достижении показателей результативности не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. Однако ООО «Никольская мельница» указанную отчетность за 2018 год не представило. В этом случае, согласно соглашению, получатель субсидии обязан возвратить в областной бюджет полученные денежные средства, - уточнили в Арбитражном суде.



Управлением экономического развития Липецкой области 6 мая 2019 года направлено уведомление фермерам о возврате субсидии, однако бюджетные средства не были возвращены в доход регионального бюджета.



Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение удовлетворить исковое заявление Управления экономического развития Липецкой области и взыскать в доход областного бюджета с ООО «Никольская мельница» 582 997 рублей. Ситуацию с возвратом денег может осложнить то, что организация с 2018 года находится в стадии ликвидации и признана банкротом.

