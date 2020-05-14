В России

6 минут назад

Выпускники выберут количество предметов на ЕГЭ

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#экзамен #ЕГЭ #образование
Выпускники выберут количество предметов на ЕГЭ

В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов пояснил, что слова его заместителя Дмитрия Глушко о том, что выпускники будут сдавать в этом году лишь два предмета, были неверно истолкованы, уточняет РИА Новости.

- Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность, — рассказал Кравцов.

Сдавать экзамены будут только абитуриенты вузов, остальным 11-классникам школьный аттестат выдадут по текущим оценкам. Обязательных для сдачи предметов в этом году не будет - только предметы по выбору, пишет «Интерфакс».

Замминистра просвещения заявлял, что новую дату начала ЕГЭ в России ведомство планирует обозначить в ближайшие дни, пока в министерстве надеются, что перенос не составит больше трех недель.

Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок, напоминает ТАСС. Конкретная дата уточняется, , ЕГЭ может состояться в августе. Другой вариант - вторая декада июня. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что экзамен безопасно будет проводить только в августе - сентябре. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто хочет поступить в вузы. В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.
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#экзамен #ЕГЭ #образование

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