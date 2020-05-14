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Россияне смогут голосовать по почте и в Сети
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту установил, что количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.
Документ также уточняет требования по заполнению подписных листов. В частности, предусматривается, что теперь "при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество", а не только подпись.
Кроме того, Госдума также продлила эксперимент по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы. Автор соответствующего законопроекта Ирина Белых заявила, что в 2019 году голосование прошло успешно, в нем приняли участие более 11 тысяч человек, напоминает РИА Новости. Инициатива предлагает распространить подобную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.
Эксперты заявляют о сложности гражданского контроля за голосованием на выборах по почте, пишет «Интерфакс». Эксперт отметил, что при голосовании по почте невозможно удостовериться, что избиратель голосует лично, что он сам отправляет письмо, что соблюдается тайна голосования.
Если голосование будет широко применяться - это очень опасная инициатива в условиях общего недоверия к нашей избирательной системе. Проверить, что все прошло корректно, просто невозможно. Гражданский контроль за такой формой голосования сведен к минимуму, - сказал сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.
Кроме того, нельзя быть уверенным, что все письма будут правильно учтены, не затеряются, не будут изыматься. Мельконьянц обращает внимание, что закон был принят спешно, и медицинские эксперты не прокомментировали, действительно ли голосование по почте безопасно.