В сквере Пограничников вывесят флаг, а к Вечному огню приедут возлагать цветы поодиночке

День пограничника в этом году пройдёт в режиме офлайн.

Липецкие пограничники готовы к тому, что впервые в истории свой праздник им придётся отмечать без массовых мероприятий, в частности – без традиционной встречи у Вечного огня.

- Собраться всем вместе 28 мая, скорее всего, не удастся по понятным причинам, - рассказал GOROD48 участник инициативной группы ветеранов погранвойск Александр Загорский, - Мы относимся к этому с пониманием. Но есть парни, которые в течение дня собираются приехать на площадь Героев и возложить цветы – так сказать, в индивидуальном порядке: поодиночке или маленькими группами.

По словам Загорского, центром праздника в этом году станет сквер Пограничников, расположенный недалеко до городского Дворца молодёжи «Октябрь». Правда, и здесь не ждут скопления «зеленых фуражек».

- Небольшой группой в несколько человек мы установим здесь флагшток с российским знаменем, - делится планами ветеран, - На этом месте в будущем планируется установка памятника пограничникам, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Самого памятника пока нет, в праздничный день мы установим табличку с фотографией будущего монумента и его описанием.

Как рассказал Загорский, из-за пандемии COVID19 ветераны погранвойск готовы отмечать праздник у себя дома, а общение с сослуживцами и товарищами по оружию поддержат с помощью современных средств связи по телефону и Интернету.