Общество

32 минуты назад

В сквере Пограничников вывесят флаг, а к Вечному огню приедут возлагать цветы поодиночке

8 462
#День пограничника #ветераны
2
В сквере Пограничников вывесят флаг, а к Вечному огню приедут возлагать цветы поодиночке

День пограничника в этом году пройдёт в режиме офлайн.

Липецкие пограничники готовы к тому, что впервые в истории свой             праздник им придётся отмечать без массовых мероприятий, в частности – без традиционной встречи у Вечного огня.

- Собраться всем вместе 28 мая, скорее всего, не удастся по понятным причинам, - рассказал GOROD48 участник инициативной группы ветеранов погранвойск Александр Загорский, - Мы относимся к этому с пониманием. Но есть парни, которые в течение дня собираются приехать на площадь Героев и возложить цветы – так сказать, в индивидуальном порядке: поодиночке или маленькими группами.

По словам Загорского, центром праздника в этом году станет сквер Пограничников, расположенный недалеко до городского Дворца молодёжи «Октябрь». Правда, и здесь не ждут скопления «зеленых фуражек».

- Небольшой группой в несколько человек мы установим здесь флагшток с российским знаменем, - делится планами ветеран, - На этом месте в будущем планируется установка памятника пограничникам, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Самого памятника пока нет, в праздничный день мы установим табличку с фотографией будущего монумента и его описанием.

Как рассказал Загорский, из-за пандемии COVID19 ветераны погранвойск готовы отмечать праздник у себя дома, а общение с сослуживцами и товарищами по оружию поддержат с помощью современных средств связи по телефону и Интернету.

8 462
#День пограничника #ветераны
2

Комментарии (8)

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Житель

1 минуту назад
Александр Загорский ---это маразм губера сотни тысяч мотаются по города в автобусах набитых -как селедка в бочке и ничего -можно --нам нельзя.
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Житель

3 минуты назад
На НЛМК и прочих 100000 человек мотается в автобусах набитых -как селедка в бочке --а нам на праздник нельзя --да это маразм губернатора.
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Партизан

12 минут назад
Слыш овчина облезлая с ником правда сиди дома 28 а-то шкуру снимут
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Партизан

14 минут назад
Олень смотри сам не обасысь а-то к тебе * поздравить с празником
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1

17 минут назад
Бухать тоже по инету ???.
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Правда

22 минуты назад
Что погранец засцал.А если война,что то же по интернету будешь воевать.
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Правда

23 минуты назад
Что погранец засцал.А если война,что то же по интернету будешь воевать.
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комтех

24 минуты назад
Может хватит пугать и продаваться в угоду власти Это наш праздник и пошли все лесом
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