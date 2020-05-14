В России
сегодня, 12:15
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в правительство Пензенской области
212
ФСБ проводит следственные мероприятия в министерстве сельского хозяйства Пензенской области.
Обыски проводятся с утра в некоторых кабинетах чиновников министерства сельского хозяйства области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следственные мероприятия организованы в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении группы лиц - это сам министр и связанные с ним люди. Мошенничество связано с хищением бюджетных средств, уточняет издание «Пенза-Информ».
Андрей Бурлаков работает в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области с 1999 года, с декабря 2013 года возглавляет ведомство, одновременно занимая пост заместителя председателя правительства региона.
Следственные мероприятия организованы в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении группы лиц - это сам министр и связанные с ним люди. Мошенничество связано с хищением бюджетных средств, уточняет издание «Пенза-Информ».
Андрей Бурлаков работает в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области с 1999 года, с декабря 2013 года возглавляет ведомство, одновременно занимая пост заместителя председателя правительства региона.
212