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Сотрудники ФСБ пришли с обыском в правительство Пензенской области

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#обыск #мошенничество
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в правительство Пензенской области

ФСБ проводит следственные мероприятия в министерстве сельского хозяйства Пензенской области.  

Обыски проводятся с утра в некоторых кабинетах чиновников министерства сельского хозяйства области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственные мероприятия организованы в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении группы лиц - это сам министр и связанные с ним люди. Мошенничество связано с хищением бюджетных средств, уточняет издание «Пенза-Информ».

Андрей Бурлаков работает в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области с 1999 года, с декабря 2013 года возглавляет ведомство, одновременно занимая пост заместителя председателя правительства региона.
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#обыск #мошенничество

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