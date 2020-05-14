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Суточный прирост числа зараженных COVID-19 упал ниже 10 000

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#коронавирус
Суточный прирост числа зараженных COVID-19 упал ниже 10 000

За 13 мая в стране зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах.

За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Суточный прирост составил менее 10 тыс. человек впервые со 2 мая. Накануне он составлял 10 028 человек, напоминает «Коммерсант».

Новые 4 712 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, где всего выявлено 130 716 случаев, уточняет ТАСС. Суточный рост в столице составил 3,7% против 3,9% днем ранее. Новые случаи также выявлены в 83 регионах России: 918 подтверждено в Московской области, 460 - в Санкт-Петербурге, 238 - в Нижегородской области, 102 - в Ивановской области, 98 - в Тульской области и 98 - в Республике Дагестан.

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России за сутки возросло на 5 527 и достигло 53 530. По подсчетам ТАСС, доля вылечившихся в стране превысила 21%. В частности, выписаны по выздоровлению: 1 821 человек в Москве, 411 в Северной Осетии, 321 в Нижегородской области, 242 в Московской области, 211 в Дагестане, 150 в Татарстане, 117 в Краснодарском крае.
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#коронавирус

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