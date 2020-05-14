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Из-за фото нацистов в «Бессмертном полку» возбуждены уголовные дела
В адрес организаторов акции пришла серия снимков нацистов. Выходку сочли за реабилитацию нацизма.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации выявлены факты размещения на сайтах движения «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией.
- Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, - сообщает пресс-служба СК РФ. - В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.
По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая текущего года неустановленные лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции.
Ранее глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате, передадут в Следственный комитет данные пользователей, которые вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии или через Photoshop немецкого офицера "переодевали" в советскую военную форму.По словам Амельченковой, это "покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков".
- Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, - сообщает пресс-служба СК РФ. - В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.
По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая текущего года неустановленные лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции.
Ранее глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате, передадут в Следственный комитет данные пользователей, которые вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии или через Photoshop немецкого офицера "переодевали" в советскую военную форму.По словам Амельченковой, это "покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков".