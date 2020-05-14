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Россиян могут вакцинировать по «военному принципу»
К концу июля в России могут быть созданы первые вакцинные препараты против нового коронавируса, заявил на пленарном заседании Государственной Думы 13 мая глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
- Пока что неизвестно, по какому пути в нашей стране будут утверждать вакцину. Дело в том, что есть особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, в условиях чрезвычайной ситуации. Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни. На такой эксперимент вполне могут пойти, но это нетрадиционный путь продвижения вакцины. Но если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы, - предполагает Колесников.
В насильственной вакцинации населения академик усомнился, так как в России нет закона о подобных прививках по другим болезням. Колесников также напомнил, что запуск в производство занимает много времени. По его подсчетам, для россиян потребуется восемь-десять миллионов доз каждый год. При этом для получения иммунитета потребуется сделать 70 миллионов прививок.
Инна