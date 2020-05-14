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Странный признак коронавируса выявили в России

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#симптом #коронавирус
Странный признак коронавируса выявили в России

У некоторых пациентов в процессе лечения появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела.

Врачи Федерального медико-биологического агентства столкнулись с нетипичным течением коронавирусной инфекции — у двух пациентов наблюдался серозный перитонит, сообщила пресс-служба ФМБА. В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой было выявлено наличие жидкости в брюшной полости, пишет РИА Новости.

- Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита, - говорится в сообщении.

В агентстве считают, что воспаление брюшины может возникать как системный ответ на вирусную инфекцию, что может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек, уточняет ТАСС.
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#симптом #коронавирус

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