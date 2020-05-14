В России

7 минут назад

Россиян пытаются обмануть при оформлении детских пособий

46
#выплата #детские пособия
Россиян пытаются обмануть при оформлении детских пособий

Мошенники решили нагреть руки на спросе на путинские выплаты.

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ". На фоне новостей о выплате пособий семьям с детьми в интернете стали появляться фейковые сайты на эту тематику, отмечают опрошенные изданием компании в сфере кибербезопасности. Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.

Компания "СёрчИнформ" насчитала около 30 новых доменов только в зоне .ru, которые явно эксплуатируют тему выплат детям. Среди названий доменов встречаются такие вводящие в заблуждение пользователей слова, как gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, рассказал начальник отдела безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд.
Он отмечает, что многие фейковые сайты пока не заполнены. Дрозд предполагает, что мошенники хотят "отзеркалить" оригинальный сайт госуслуг, когда будет ясность с его наполнением и когда прекратятся сбои в его работе, вызванные наплывом посетителей.

В компании Infosecurity a Softline Company за последние два дня также зафиксировали случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie. Там ожидают дальнейшего роста числа фейковых ресурсов в связи с новостями о выплатах, пишет «Интерфакс».

В работе официального сайта госуслуг после объявления о выплате пособий произошел сбой, на что Путин обратил внимание на совещании 13 мая. Сбои были связаны с большим количеством обращений граждан, сайт столкнулся с рекордной за все время своего существования загрузкой.
46
#выплата #детские пособия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Странный признак коронавируса выявили в России
#симптом #коронавирус
Странный признак коронавируса выявили в России

3 минуты назад

В России
#коронавирус
1
Вирусолог спрогнозировал появление эффективного лекарства от COVID-19

вчера, 23:46

В России
За сутки выявлено более 10 000 носителей коронавируса
#коронавирус
За сутки выявлено более 10 000 носителей коронавируса

вчера, 12:56

В России
Санатории начнут свою работу 1 июня
#санаторий #отдых
2
Санатории начнут свою работу 1 июня

вчера, 12:52

В России
«Победа» восстанавливает полётную программу
#полет #авиасообщение
«Победа» восстанавливает полётную программу

вчера, 12:45

В России
Мошенники взяли в оборот полетные ваучеры
#мошенничество #ваучер
Мошенники взяли в оборот полетные ваучеры

вчера, 12:41

В России