В России
7 минут назад
Россиян пытаются обмануть при оформлении детских пособий
Мошенники решили нагреть руки на спросе на путинские выплаты.
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ". На фоне новостей о выплате пособий семьям с детьми в интернете стали появляться фейковые сайты на эту тематику, отмечают опрошенные изданием компании в сфере кибербезопасности. Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.
Компания "СёрчИнформ" насчитала около 30 новых доменов только в зоне .ru, которые явно эксплуатируют тему выплат детям. Среди названий доменов встречаются такие вводящие в заблуждение пользователей слова, как gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, рассказал начальник отдела безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд.
Он отмечает, что многие фейковые сайты пока не заполнены. Дрозд предполагает, что мошенники хотят "отзеркалить" оригинальный сайт госуслуг, когда будет ясность с его наполнением и когда прекратятся сбои в его работе, вызванные наплывом посетителей.
В компании Infosecurity a Softline Company за последние два дня также зафиксировали случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie. Там ожидают дальнейшего роста числа фейковых ресурсов в связи с новостями о выплатах, пишет «Интерфакс».
В работе официального сайта госуслуг после объявления о выплате пособий произошел сбой, на что Путин обратил внимание на совещании 13 мая. Сбои были связаны с большим количеством обращений граждан, сайт столкнулся с рекордной за все время своего существования загрузкой.
Компания "СёрчИнформ" насчитала около 30 новых доменов только в зоне .ru, которые явно эксплуатируют тему выплат детям. Среди названий доменов встречаются такие вводящие в заблуждение пользователей слова, как gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, рассказал начальник отдела безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд.
Он отмечает, что многие фейковые сайты пока не заполнены. Дрозд предполагает, что мошенники хотят "отзеркалить" оригинальный сайт госуслуг, когда будет ясность с его наполнением и когда прекратятся сбои в его работе, вызванные наплывом посетителей.
В компании Infosecurity a Softline Company за последние два дня также зафиксировали случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie. Там ожидают дальнейшего роста числа фейковых ресурсов в связи с новостями о выплатах, пишет «Интерфакс».
В работе официального сайта госуслуг после объявления о выплате пособий произошел сбой, на что Путин обратил внимание на совещании 13 мая. Сбои были связаны с большим количеством обращений граждан, сайт столкнулся с рекордной за все время своего существования загрузкой.