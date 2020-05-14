Происшествия

44 минуты назад

Мошенники получили со счетов двух липчан и ельчанки 900 тысяч рублей

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#мошенничество #кража с банковской карты
Мошенники получили со счетов двух липчан и ельчанки 900 тысяч рублей

Звонкам от службы безопасности банка по-прежнему верят.

13 мая 36-летний житель Липецка лишился 500 тысяч рублей. Мошенники, звонившие от имени службы безопасности банка, заявили о подозрительных операциях со счетом мужчины, и предложили перевести средства на безопасный счет. В разговоре липчанин сообщил аферистам о счетах еще в двух банках. 

Затем мошенники позвонили жертве от имени служб безопасности этих банков и также предложили спасти деньги переводом.  В итоге мужчина отправил преступникам деньги со всех своих счетов.

34-летний житель Липецка после звонка от службы безопасности банка перевел мошенникам около 300 тысяч рублей.

36-летняя жительница Елецкого района  поверила в другую версию обмана – ей служба безопасности банка заявила о том, что мошенники оформляют на ее имя кредит. Деньги со счета женщины надо перевести на безопасный, тогда удастся блокировать заявку. Так ельчанка лишилась 100 тысяч рублей. 

- Всего со счетов жителей Липецкой области украли около одного миллиона рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - И никто из пострадавших не позвонил по телефону «горячей линии» своего банка, чтобы сохранить деньги.
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#мошенничество #кража с банковской карты

Комментарии (2)

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2 секунды назад
36 лет!!! 500 тыс. на счетах, а ума вообще (от слова совсем) нет. Он бы ещё сказал, что и дома 100 тыщ лежит, они бы (мошенники) и эти деньги спасли бы (через банкомат))). Кстати и мне в этих числах звонили (шумок колл центра, вас беспокоят...) - в общем, пошли в эротическое путешествие.
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Люди!!!

28 минут назад
Очень обидно читать такие сводки. Будьте бдительны, не называйте данные банковских карт, счетов и вкладов по телефону никому!!! Сбрасывайте вызов в конце концов, когда вам звонят и представляются сотрудниками банков. Лучше сходить непосредственно в отделение банка и лично узнать о нововведениях и изменениях в обслуживании. Но самое главное! нужно проводить разъяснительную работу со своими пожилыми родственниками, ведь они чаще становятся жертвами мошенников.
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