Мошенники получили со счетов двух липчан и ельчанки 900 тысяч рублей

Звонкам от службы безопасности банка по-прежнему верят.

13 мая 36-летний житель Липецка лишился 500 тысяч рублей. Мошенники, звонившие от имени службы безопасности банка, заявили о подозрительных операциях со счетом мужчины, и предложили перевести средства на безопасный счет. В разговоре липчанин сообщил аферистам о счетах еще в двух банках.



Затем мошенники позвонили жертве от имени служб безопасности этих банков и также предложили спасти деньги переводом. В итоге мужчина отправил преступникам деньги со всех своих счетов.



34-летний житель Липецка после звонка от службы безопасности банка перевел мошенникам около 300 тысяч рублей.



36-летняя жительница Елецкого района поверила в другую версию обмана – ей служба безопасности банка заявила о том, что мошенники оформляют на ее имя кредит. Деньги со счета женщины надо перевести на безопасный, тогда удастся блокировать заявку. Так ельчанка лишилась 100 тысяч рублей.



- Всего со счетов жителей Липецкой области украли около одного миллиона рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - И никто из пострадавших не позвонил по телефону «горячей линии» своего банка, чтобы сохранить деньги.

