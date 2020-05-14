Общество

54 минуты назад

В режиме дежурных групп заработало больше половины детсадов Липецка

3 683
#коронавирус #дети
В режиме дежурных групп заработало больше половины детсадов Липецка

Сегодня в них привели 338 малышей.

Сегодня в 50 дежурных групп, открытых при 44 муниципальных детсадах Липецка, родители привели 338 малышей.

- По причине еще не снятого режима самоизоляции и пока непростой эпидемиологической обстановки по коронавирусу детсады продолжают работу в режиме дежурных групп. Для их посещения родителям детей по-прежнему необходимо брать справку с места работы, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.

Всего в областном центре - 70 муниципальных детских садов, которые посещают 28 643 ребенка.
3 683
#коронавирус #дети

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наталья

51 секунду назад
Да достали вы уже, открывайте сады. Приостановили самоизоляцию, но в чём это выразилось не понятно. Всё закрыто, в масках ходим, пропуска берём. В переполненном вонючем автобусе уже ездить можно, а в группу ребёнка привезти нельзя.
ответить

Ага

30 минут назад
И вари и ложку каши в огромной кастрюле.
ответить

Овчина выделки не стоит.

32 минуты назад
50 групп на 338 детей. Могли бы ещё посидеть. Не такой и большой спрос.
ответить

Еще в рубрике

Трое липецких полицейских заболели COVID-19
#коронавирус
5
Трое липецких полицейских заболели COVID-19

23 минуты назад

Общество
Особняк и солярий СУ-5 ушли с торгов
#торги #банкротство
6
Особняк и солярий СУ-5 ушли с торгов

29 минут назад

Общество
Липчанин просит сделать безопасный поворот от трассы к селу
#идея #дорога #трасса
43
Липчанин просит сделать безопасный поворот от трассы к селу

сегодня, 09:49

Общество
C 1 июня стартует новый набор в детские сады
#детский сад
C 1 июня стартует новый набор в детские сады

сегодня, 09:48

Общество
1 500 липецких предприятий запросили субсидии из-за коронавируса
#субсидия #коронавирус
2
1 500 липецких предприятий запросили субсидии из-за коронавируса

сегодня, 09:17

Общество
Сселки и Желтые Пески останутся без холодной воды
#отключения
6
Сселки и Желтые Пески останутся без холодной воды

сегодня, 07:17

Общество