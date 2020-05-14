Общество
54 минуты назад
В режиме дежурных групп заработало больше половины детсадов Липецка
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Сегодня в них привели 338 малышей.
Сегодня в 50 дежурных групп, открытых при 44 муниципальных детсадах Липецка, родители привели 338 малышей.
- По причине еще не снятого режима самоизоляции и пока непростой эпидемиологической обстановки по коронавирусу детсады продолжают работу в режиме дежурных групп. Для их посещения родителям детей по-прежнему необходимо брать справку с места работы, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
Всего в областном центре - 70 муниципальных детских садов, которые посещают 28 643 ребенка.
- По причине еще не снятого режима самоизоляции и пока непростой эпидемиологической обстановки по коронавирусу детсады продолжают работу в режиме дежурных групп. Для их посещения родителям детей по-прежнему необходимо брать справку с места работы, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
Всего в областном центре - 70 муниципальных детских садов, которые посещают 28 643 ребенка.
3 683
Наталья
Ага
Овчина выделки не стоит.