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COVID-19 подтверждён ещё у 46 жителей Липецкой области

22 2092
#Коронавирус
COVID-19 подтверждён ещё у 46 жителей Липецкой области
14 мая в Липецкой области COVID-19 подтверждена еще у 46 человек. Об этом сообщает региональный штаб по предотвращению коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрировано 1036 случаев новой коронавирусной инфекции.
22 2092
#Коронавирус

Комментарии (22)

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Липчанин

5 минут назад
Думаю всем кто не верит в вирус или не доверяет цифрам заболевших стоит понаблюдать за количеством карет скорой помощи, ежедневно въезжающих и выезжающих в инфекционку. Или же Вам лучше прийти и устроится в инфекционку санитарами на подработку. Говорят, они сейчас очень востребованы. Может после этого у Вас пройдет желание писать все эти комментарии
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Ау

9 минут назад
Мой комментарий, где Вы?
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Ага

18 минут назад
Обычный человек, будет 45.
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Testov.net

22 минуты назад
Какой ковид * нас , аномально послушный в отличии от других стран )) прошу ковид больше 46 не заражать меньше можно)
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Обычный человек

23 минуты назад
Вчера с воронежским губером интервью было.Так он рассказал про спущенные Роспотребнадзором(Поповой) директивы в регионы.Карантинные меры можно ослаблять при 3 условиях...одно из них гласит...кол-во выявленных больных за 4 дня подряд не должно превышать кол-во выявленных за предыдущие 4 дня подряд. У него оно больше, поэтому режим самоизоляции он не смягчил пока, хотя зараженных в Воронеже меньше чем в Липецке. Наш же просто четко решил соблюдать эти условия...так что можете быть уверены...за следующие 4 дня кол-во выявленных будет меньше чем 46+47+48+48...иначе можно по шапке получить...)))
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)))))

30 минут назад
Вот к чему приводит смотрение Малахова по ТВ)))....
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ШоуМаски

32 минуты назад
Пожалуста, Не надо смотреть по телеку доказательства. Используй телек по прямому назначению - просмотр фильмов и развлекательных передач.
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ттт

33 минуты назад
Пожалуста, доказательство что этот вирус более опасен чем сезонный грипп тоже показывают?
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Пожалуста

41 минуту назад
Мой комментарий, Вы очень часто пишите, что это развод и нет никакого вируса, а где доказательства этому, противоположные доказательства хоть по телеку показывают.
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ттт

42 минуты назад
может им тупо пробирок не хватает?! сколько есть столько и делают.
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