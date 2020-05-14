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COVID-19 подтверждён ещё у 46 жителей Липецкой области
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14 мая в Липецкой области COVID-19 подтверждена еще у 46 человек. Об этом сообщает региональный штаб по предотвращению коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрировано 1036 случаев новой коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрировано 1036 случаев новой коронавирусной инфекции.
22 2092
Липчанин
Ау
Ага
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Обычный человек
)))))
ШоуМаски
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Пожалуста
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