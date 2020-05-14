COVID-19 подтверждён ещё у 46 жителей Липецкой области

14 мая в Липецкой области COVID-19 подтверждена еще у 46 человек. Об этом сообщает региональный штаб по предотвращению коронавирусной инфекции.



С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрировано 1036 случаев новой коронавирусной инфекции.

