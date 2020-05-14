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сегодня, 10:38

Две мины и два снаряда нашли в огороде

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#боеприпасы
Две мины и два снаряда нашли в огороде

Боеприпасы времен войны обнаружили поисковики

Как стало известно GOROD48, в огородах местных жителей села Васильевка тербунские поисковики обнаружили две 86-миллиметровые мины и два артиллерийских снаряда - 120 и 150-мм.

Боеприпасы уничтожены на полигоне Тербунского района, сообщили в управлении Государственной противопожарной спасательной службы.

Фото: ugpss48.ru


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#боеприпасы

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