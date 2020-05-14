Две мины и два снаряда нашли в огороде

Боеприпасы времен войны обнаружили поисковики

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ugpss48.ru

Как стало известно GOROD48, в огородах местных жителей села Васильевка тербунские поисковики обнаружили две 86-миллиметровые мины и два артиллерийских снаряда - 120 и 150-мм.Боеприпасы уничтожены на полигоне Тербунского района, сообщили в управлении Государственной противопожарной спасательной службы.