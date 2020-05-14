Происшествия
сегодня, 10:38
Две мины и два снаряда нашли в огороде
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Боеприпасы времен войны обнаружили поисковики
Как стало известно GOROD48, в огородах местных жителей села Васильевка тербунские поисковики обнаружили две 86-миллиметровые мины и два артиллерийских снаряда - 120 и 150-мм.
Боеприпасы уничтожены на полигоне Тербунского района, сообщили в управлении Государственной противопожарной спасательной службы.
Фото: ugpss48.ru
Боеприпасы уничтожены на полигоне Тербунского района, сообщили в управлении Государственной противопожарной спасательной службы.
Фото: ugpss48.ru
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